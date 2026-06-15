Κόνιτσα: Η τραγική ιστορία των 4 αδελφών που απανθρακώθηκαν στο κοντέινερ και οι καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσής τους

Από το 1996 έμεναν στο κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, τα 4 αδέλφια που βρέθηκαν απανθρακωμένα σήμερα (15.06.2026) στην Κόνιτσα. Οι κάτοικοι αποκαλύπτουν πως τα ηλικιωμένα θύματα ζούσαν σε έναν βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια χώρο και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αν και ο δήμος είχε κάνει αρκετές φορές προσπάθεια να τους παραχωρήσει κάποιο σπίτι. Δυστυχώς και οι 4 επέμεναν να μείνουν εκεί.

Πίσω από την απόφασή τους να κάνουν σπίτι τους το κοντέινερ, κρύβεται μία τραγική ιστορία. Τα 4 αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 χρόνων, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στην Κόνιτσα, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός του 1996. Αν και η απόφαση να εγκατασταθούν στο κοντέινερ ήταν προσωρινή -όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση-, δεν κατέθεσαν ποτέ αίτημα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι κάτοικοι και ο δήμος της Κόνιτσας αναφέρουν μάλιστα πως πίεζαν τα αδέλφια να εγκατασταθούν δωρεάν σε κάποιο σπίτι, αλλά κάθε φορά το αρνούνταν πεισματικά. Έτσι, επέλεξαν να περάσουν τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής τους μέσα σε έναν πολύ μικρό και βρώμικο χώρο, που έμελλε να γίνει και ο τάφος τους.

Αυτό που τους ένοιαζε ήταν να παραμείνουν στο οικόπεδο που κάποτε ήταν και το σπίτι τους.

Η τραγωδία στην Κόνιτσα αποκαλύφθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί, όταν ξέσπασε και η φωτιά μέσα στο κοντέινερ των αδελφών.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι φλόγες ξεκίνησαν από κερί ή κάποιο καντήλι μιας και δεν υπήρχε καμία ηλεκτρική συσκευή στο σημείο.

Αν και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, οι 3 γυναίκες ηλικίας 69, 83 και 85 χρόνων και ο 76χρονος αδελφός τους, είχαν φύγει αρκετή ώρα από τη ζωή.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιά, έχει μεταβεί στο σημείο το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Κάτοικοι της περιοχές καταγγέλλουν πως οι 4 ηλικιωμένοι ζούσαν σε ένα κοντέινερ – υγειονομική βόμβα ενώ αντιμετώπιζαν και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η διαβίωση μέσα στο κοντέινερ ήταν τόσο οριακή, που στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την Εισαγγελία.

Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο.

«Δεν ήθελα να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για συναισθηματικούς λόγους»

Ο δήμαρχος Κόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρου μίλησε νωρίτερα στο newsit.gr, αναφέροντας πως τα αδέλφια αρνούνταν να φύγουν από το κοντέινερ γιατί δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

«Έχει ξημερώσει μια δύσκολη μέρα για εμάς στην Κόνιτσα μετά από αυτό το πολύ θλιβερό και τραγικό περιστατικό που συνέβη νωρίς το πρωί. Μιλάμε για 4 αδέρφια τα οποία έμεναν σε ένα κοντέινερ. Στο σημείο που είναι τώρα το κοντέινερ ήταν το σπίτι τους που καταστράφηκε από τον σεισμό του 1996 και τους είχε δοθεί το προσωρινό σπίτι. Αυτοί δεν ήθελαν να το εγκαταλείψουν ούτε να φύγουν από εκεί για συναισθηματικούς λόγους.

Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από την πλευρά του δήμου για να βρεθεί μια λύση και μάλιστα είμασταν και σε κάποιες διαδικασίες με τον εισαγγελέα προκειμένου να τους χορηγούνταν ένα είδους σύνταξης. Ήταν κάλοι άνθρωποι δεν είχαν πολλές επαφές και ήταν κλειστοί γενικά. Όπως έγινε γνωστό είναι αδέρφια τρεις γυναίκες και ένας άνδρας», είπε συγκεκριμένα.