Κόρινθος: Νεκρή μια ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Κόρινθο λίγες ώρες μετά την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Η φωτιά στην Κόρινθο εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο. Επιχειρούν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2026

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.