Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Νέοι διάλογοι «φωτιά» ανάμεσα σε λογιστή και «αχυράνθρωπο» – «Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;»

Νέες συνομιλίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του κυκλώματος influencers, μοντέλων και TikTokers, οι οποίοι έπεσαν στα «δίχτυα» των αρχών για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Η καταγγελία ενός ασφαλισμένου που έγινε πριν δύο χρόνια αποτέλεσε την αρχή του τέλους για το κύκλωμα, που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιριών, λαμβάνοντας ως δήθεν επιστροφή ΦΠΑ 11 εκατομμύρια ευρώ, βγάζοντας πολύ περισσότερα, επενδύοντας σε «μαύρο» χρήμα.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο καταγγέλλων, από την 1η Μαΐου 2023 έως και σήμερα έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά.

Ειδικότερα, από το διάστημα 01.05.2023 έως και 01.11.2023 φαίνεται πως απασχολήθηκε σε επιχείρηση στην Κερατέα και φερόμενη ως προϊστάμενη την Σ.Σ. Κατόπιν, από το διάστημα 01.11.2023 (ημέρα απόλυσης από την προηγούμενη επιχείρηση) έως και σήμερα φαίνεται πως απασχολείται στην επιχείρηση στο Κορωπί και φερόμενο ως προϊστάμενο τον Π.Κ.

Οι παραπάνω δύο επιχειρήσεις τυγχάνουν άγνωστες στον καταγγέλλοντα. Υποψιάζεται, δε, πως πρόκειται για επιχειρήσεις – «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων.

Αρχηγοί του κυκλώματος ήταν τρεις λογιστές, ενώ εμπλεκόμενοι φέρονται επιχειρηματίες, παίκτες reality καθώς και γνωστά μοντέλα όπως ο Γιώργος Μανίκας. Μάλιστα ο δικηγόρος του έδωσε τη δική του εκδοχή:

«Μέσω δημοσιευμάτων και άτυπων διαρροών, ενημερωθήκαμε για την εμπλοκή του ονόματος του εντολέα μας κ. Γεωργίου Μανίκα, στην υπόθεση της εξάρθρωσης κυκλώματος εξαπάτησης του Δημοσίου. Προς όλους όσοι θέλουν να σηκώσουν σκόνη, διευκρινίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι μέχρι ώρας δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, ότι ο κ. Μανίκας έχει καταστεί κατηγορούμενος για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη».

Από τις πασαρέλες στις φήμες για εμπλοκή σε κύκλωμα

Ο Γιώργος Μανίκας, είναι από τα πιο γνωστά μοντέλα που έχουν κάνει καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η φωτογράφιση του για τον γνωστό οίκο Dolce & Cabbana.

Κατά το παρελθόν έχει συμμετάσχει σε πάνελ εκπομπών, ενώ έλαβε μέρος και σε reality επιβίωσης.

Ακόμη ένα πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας αναφέρεται μέσα στην ογκωδέσταστη δικογραφία. Ο ίδιος αποκλειστικά μέσω του Live News δηλώνει άγνοια για όσα έχουν ειπωθεί σε βάρος του.

«Γνωρίζω τον (…), τον έναν από τους δύο. Κάνουμε παρέα. Μήπως με έμπλεξαν επειδή κάνουμε παρέα και αυτή τη στιγμή είναι η υπόθεση των ημερών και θέλουν να προσανατολίσουν την κατάσταση; Γιατί αν δεν έπαιζε το όνομά μου, θα έπαιζε αυτό το θέμα;. Είναι περίεργο γιατί έχει εμπλακεί το όνομά μου. Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω 20 χρόνια νύχτα. Τους ξέρω φυσιογνωμικά τους περισσότερους που αναφέρονται. Δεν έχω κάποιον άλλον τρόπο να σας το εξηγήσω».

«Δεν ξέρεις άλλο λαμόγιο;»

Οι διάλογοι μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης τους. Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση.

Λογιστής: Άσε, γ… τα βρήκες λογιστή;

Αχυράνθρωπος: Τι;

Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;

Αχυράνθρωπος: Όχι.

Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών.

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουν; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούν, θα κατονομαστούν αυτοί.

Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά…

Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;

Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.

Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Σε άλλο διάλογο δύο μέλη του κυκλώματος συζητούν για το πώς να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.

Μ.Λ.: Με αυτή την εταιρία παίζω μπάλα, λέει. Δηλώνω εισόδημα όσο θέλω, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ράνω σούξου μούξου.

Μ.Ν.: Ρε φίλε άμα δεν φαίνεται πουθενά αλλού το όνομά του, χαίρω πολύ. Σε εμάς, αφού έχει καεί το όνομα.

Κ.Λ.: Όχι ρε μ…. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ@@@ τα. Τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω, κάτσε ρε μήπως; Ρε μ… εγώ στην αρχή, σκέφτηκα ότι μπορεί να το είπε σε μένα μόνο.

Μ.Λ.: Τώρα για τον Φ.Π.Α. που βγήκε στον …, μου λέει άμα θες σου κόβω κατασκευαστικό τιμολόγιο σαράντα χιλιάρικα, να πληρώσεις ένα διχίλιαρο, τριχίλιαρο..

Μ.Ν.: Τι να πληρώσω;

Μ.Λ.: Θα μας κόψει τιμολόγιο και καλά να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.

Μ.Ν.: Του Δεκεμβρίου;

Μ.Λ.: Αυτό που μας βγήκε 11 χιλιάρικα, 10. Τι μας βγήκε; Ρε φίλε το Φ.Π.Α. το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. 11 χιλιάρικα. Με έχει γ…, δεν το ’χω πληρώσει. Έχει γ… η κατάσταση. Πάμε για σοβαρό φούντο. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.

Οι επιχειρήσεις «φαντάσματα»

Τα μέλη του κυκλώματος τουλάχιστον από τα τέλη του 2018 προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιρειών και μέσω αυτών εξαπατούσαν το Δημόσιο με εικονικά τιμολόγια.

Οι εισαγγελικές αρχές, άσκησαν ποινική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και για απάτη σε βαθμό κακουργήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.