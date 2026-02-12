Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή τα αδέλφια «Πούτιν» και «Πρόεδρος» – Τα ξημερώματα τελείωσαν οι απολογίες τους

Μετά από μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (12.02.2026), άλλοι 8 από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε λαθραία τσιγάρα, πήραν το δρόμο για τη φυλακή, μετά την απολογία τους.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τα δύο αδέρφια, με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», που φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και ότι στοχοποιήθηκαν για την υπόθεση των λαθραίων τσιγάρων από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.

Ακόμη 6 πρόσωπα κρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέας, προσωρινά κρατούμενοι. Έτσι, μετά από δύο ημέρες ανακριτικής διαδικασίας συνολικά 8 κατηγορούμενοι παίρνουν το κατώφλι των ελληνικών φυλακών για την υπόθεση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ σε βάρος ενός, επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση. Και οι 26 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο. Ανάμεσα στα άλλα τους αποδίδονται τα κακουργήματα της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας, της λαθρεμπορίας και της διακεκριμένης παράνομης κατοχής όπλων.

