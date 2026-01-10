Κύμη: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ – Χωρίς ρεύμα ο Δήμος

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η βλάβη προκλήθηκε από σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του παλαιού εργοστασίου του ΑΗΣ Αλιβερίου.

Το συμβάν συνοδεύτηκε από έκρηξη και έντονη λάμψη σύμφωνα με το evima.gr. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Προτεραιότητα δόθηκε στην επαναφορά της ηλεκτροδότησης μέσω εναλλακτικού διακόπτη, με στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ήδη η παροχή ρεύματος έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται έως την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης σε όλες τις πληγείσες περιοχές.