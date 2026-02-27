Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία στη Λακωνία – «Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος»

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας από τον οικισμό του Βλαχιώτη στη Λακωνία. Η υπόθεση της εξαφάνισης, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Η εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε τη νύχτα της Παρασκευής (27.02.2026) τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής αυτής στη Λακωνία για την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη.

Η ίδια εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε τον χαρακτήρα του αγνοούμενου επιχειρηματία και τα όσα κατέγραψε η κάμερά της τη μοιραία νύχτα, όπου συνέβη μία από τις πιο αινιγματικές εξαφανίσεις των τελευταίων ετών, στην περιοχή αυτή της Πελοποννήσου.

«Ήταν λίγο ιδιόρρυθμος άνθρωπος, είχε τη φιλοσοφία της Αμερικής, όχι τη δική μας, ήταν πιο μαζεμένος. Μία φορά είχε έρθει να του φτιάξω το κινητό αλλά εγώ δεν γνωρίζω από κινητά και του είπα να πάει σε κάποιο κατάστημα τηλεφώνων. Μου κράταγε μούτρα για λίγο καιρό αλλά μετά του πέρασε. Από εμένα είναι το βίντεο που έχει πάρει η Αστυνομία. Έχει γίνει διαγραφή μετά από τόσο καιρό και δεν το κράτησα».

Περιέγραψε τις σκηνές ανησυχίας που εκτυλίχθηκαν το επόμενο πρωί, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό πως κάτι δεν πήγαινε καλά:

«Άρχισε και φώναζε ο ανιψιός του ότι δεν βρίσκει τον θείο του και μαζεύτηκε κόσμος. Βγήκα έξω να δω τι γίνεται και τότε ήρθε ο Θανάσης και μου είπε να δούμε το υλικό από την κάμερα. Το κοιτάξαμε το βίντεο. Πόσες ώρες όμως μπορούσαμε να δούμε; Νύχτωνε κιόλας και δεν φαίνονταν πολλά. Θυμάμαι μόνο τον επιστάτη που φαινόταν στην κάμερα να πηγαίνει και να φεύγει το απογευματάκι. Ήταν και Σεπτέμβρης και νυχτώνει αργά.

»Η κάμερα, όπως ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του επιστάτη, κατέγραψε την πόρτα του οδηγού. Η πόρτα του συνοδηγού ήταν προς την είσοδο του σπιτιού. Εμείς κοιτάζαμε περισσότερο να δούμε αν έφυγε ο κύριος Κώστας με τα πόδια, σε αυτό εστιάζαμε, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Στο βίντεο, αν θυμάμαι καλά, φαίνεται κάποια στιγμή ο επιστάτης να μιλά με τον κύριο Κώστα έξω, στο αυτοκίνητό του. Δεν είδαμε κανέναν άλλον να μπαίνει ή να βγαίνει από το σπίτι. Τώρα αν είχαν μπει από την πίσω είσοδο ή μέσα τη νύχτα που δεν φαίνεται στην κάμερα, από την μπροστινή, δεν ξέρω».

«Πέρασαν από το μυαλό μας όλα»

Για τη νύχτα της εξαφάνισης, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος λέει:

«Εκείνο το βράδυ δεν ακούστηκε τίποτα. Πέρασαν από το μυαλό μας όλα. Ότι κάποιος μπορεί να τον έχει απαγάγει, ότι είχε οικονομικές διαφορές με κάποιους ή ότι μπορεί να εξαφανίστηκε μόνος του».

Αναφερόμενη στον επιστάτη που καταγράφηκε στο βίντεο, διευκρινίζει πως δεν τον γνώριζε προσωπικά.

«Το αυτοκίνητο του επιστάτη ήταν ένα κλουβάκι μικρό λευκό. Τον επιστάτη δεν τον γνώριζα, εγώ τον γνώρισα την ημέρα που ήρθε με την Αστυνομία εδώ και έψαχναν τον κύριο Κώστα. Είχε έρθει να βοηθήσει στις έρευνες και να τους δείξει τα χωράφια απ’ ό,τι κατάλαβα. Ήταν και ο διοικητής και άλλοι αστυνομικοί γιατί έψαχναν τα ρέματα από κάτω».

Η ίδια αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη πίσω εισόδου στο σπίτι του επιχειρηματία:

«Εγώ το έμαθα όταν εξαφανίστηκε ο κύριος Κώστας εκείνη την εβδομάδα ότι υπάρχει πίσω είσοδος. Είναι ένας στενός δρόμος από κάτω που ανεβαίνει στην πάνω γειτονιά. Κάτω από τις αποθήκες είναι ένας μικρός παράδρομος, στροφές, απότομος. Υπάρχει και μία διακλάδωση που βγάζει στον κεντρικό δρόμο».

«Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του»

Κάμερα ασφαλείας κοντινού σούπερ μάρκετ κατέγραψε, όπως λέει ο μάρτυρας στην εκπομπή, τον επιστάτη του Κώστα Γρεβενίτη να βρίσκεται μαζί του έξω από το σπίτι, δίπλα στο αυτοκίνητο, λόγω ενός προβλήματος στο φανάρι.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι. Λίγο αργότερα, στο πλάνο φαίνεται να αποχωρεί μόνο ο επιστάτης. Το βίντεο καλύπτει το διάστημα από τις 19:45 έως τις 20:40. Άλλη κάμερα στην περιοχή δεν υπάρχει.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Τι συνέβη σε εκείνα τα λεπτά που δεν αποτυπώνονται καθαρά;

«Ο Κώστας κατά καιρούς είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ιδιαίτερα όταν του ανέβαινε το σάκχαρό του. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχε οικονομική διαφορά με τον επιστάτη, καθώς δεν του είχαν αποδοθεί χρήματα από καλλιέργειες πορτοκαλιών και ελιών, βάσει της συμφωνίας ενοικίασης των χωραφιών. Το ποσό φέρεται να κυμαινόταν από έξι έως οκτώ χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου του δύο με τρεις μήνες αργότερα. Δεν εντοπίστηκε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, παρά μόνο μία κηλίδα αίματος που ανήκε στον ίδιο. Αν ο έλεγχος είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, θα μπορούσε η εικόνα να είναι διαφορετική. Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε πεταμένο, χωρίς την κάρτα SIM, κοντά σε χωράφι που νοικιαζόταν στον επιστάτη. Από το σημείο αυτό περνά ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό του. Η διαδρομή επιβεβαιώνεται από κάμερες. Εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε όταν έφυγε από το σπίτι».

«Το ένστικτό μου λέει πως κάτι δεν πάει καλά εδώ. Είναι πολλές οι συμπτώσεις για να είναι όλα τυχαία. Ο επιστάτης πάντως έλεγε ότι δεν νοίκιαζε το συγκεκριμένο χωράφι», καταλήγει.

Συμπτώσεις ή κομμάτια ενός παζλ που ακόμη δεν έχουν ενωθεί; Ο Κώστας Γρεβενίτης παραμένει άφαντος και τα ερωτήματα πληθαίνουν. Γιατί έμειναν πίσω όλα όσα δεν θα άφηνε ποτέ; Ποιος γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα λέει;