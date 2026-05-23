Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο, τι θα κάνω

Για την αποφυλάκιση του καταδικασθέντα για τη «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, τοποθετήθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega το πρωί του Σαββάτου (23.5.26).

«Ξύπνησα και κοίταζα τα σαιτ και σκεφτόμουν αν εγώ τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας τι θα κάνουμε;», είπε αρχικά ο Κώστας Μπακογιάννης, κληθείς να σχολιάσει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

«Μετά διόρθωσα τον εαυτό μου γιατί εγώ μπορώ να το μοιράζομαι δημόσια αλλά υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν Έχουμε ένα σύστημα που πρέπει να ξαναδούμε Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρονο για κάθε δολοφονία Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει. Τι θα πει στα παιδιά του για την υπόθεση αυτή: Χθες με πήρε τηλ ο γιος μου και με ρώτησε. Η απάντηση είναι δύσκολη. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να αισθάνονται ασφαλή και να έχουν αγάπη Ότι τους απαντάω το απαντώ μέσα από αυτό το πρίσμα.

«Εμείς που πολιτευόμαστε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε για τη δικαιοσύνη Η πολιτική είναι η τέχνη του αποτελέσματος αλλά και να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια των άλλων. Πολιτικοποιούμε τους θανάτους αλλά στα νεκροταφεία είμαστε όλοι ίσοι», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη δράση της 17 Νοέμβρη και ειδικά για τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα, είπε πως «δεν άντεξα και ούτε θέλω να δω ποτέ στη ζωή μου το ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη».