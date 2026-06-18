Λάρισα: Μηχανάκι παρέσυρε και χτύπησε παιδί – Δείτε βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με τραυματία ένα παιδί. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης (16.06.2026) όταν μηχανή το παρέσυρε με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Λάρισας και όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί περνά τον δρόμο και στέκεται στο διάζωμα ενώ η γυναίκα που το προσέχει, το παρακολουθεί. Μετά από λίγη ώρα, το παιδί επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο ξανά, χωρίς να ελέγξει για τυχόν οχήματα που μπορεί να περνούν εκείνη τη στιγμή.

Μέσα σε μια στιγμή, το παιδί πετάγεται στη μέση του δρόμου ενώ το μηχανάκι δεν προλαβαίνει να κόψει ταχύτητα, το χτυπά και το παρασέρνει λίγα μέτρα πιο κάτω.

Περαστικοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο και να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο της Λάρισας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.