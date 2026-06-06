Λάρισα: Πάνω από 777.000 ευρώ η λεία της οργάνωσης με τις «χρυσές λίρες» – Βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο στον καταυλισμό

Πάνω από 777.500 ευρώ είχε πάρει από τα θύματά της, η εγκληματική οργάνωση με τις «χρυσές λίρες» που εξαρθρώθηκε στη Λάρισα την Πέμπτη (04.06.2026) και τα μέλη της κατηγορούνται για απάτες και εκβιασμούς. Στο βαρύτατο φάκελό τους περιλαμβάνονται και άλλα αδικήματα όπως υπεξαιρέσεις, ληστείες και κλοπές.

Το ελληνικό FBI έκανε έφοδο στα σπίτια των κατηγορούμενων στη Λάρισα, συλλαμβάνοντας ακόμη 1 άτομο, στο οποίο είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι για την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται πως κάποια μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας, γνωστά στις αρχές για την δράση τους και αρκετά επικίνδυνα, είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο για απάτες πολιτών με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Σε εκείνη την επιχείρηση, είχαν συλληφθεί 4 άτομα: οι 3 προφυλακίστηκαν ενώ στον 4ο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αλλά εν τέλει συνελήφθη ξανά την Πέμπτη.

Από την νέα έρευνα, διαπιστώθηκε και η εμπλοκή ενός έγκλειστου στις φυλακές και κατηγορείται και αυτός για εκβιασμούς και απάτες. Σχηματίστηκε δικογραφία για ακόμη 2 άτομα, για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για υπόθεση ρευματοκλοπής.

Συνολικά, από την σύλληψη των δραστών, έχουν εξιχνιαστεί 9 απάτες, 1 περίπτωση απάτης και εκβίασης, 1 περίπτωση υπεξαίρεσης, 2 περιπτώσεις κλοπών καθώς και μία ληστεία. Εκτιμάται πως κατάφεραν να πάρουν από τα θύματά τους πάνω από 777.500 ευρώ.

Κατά την νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια.

Αναλυτικά βρέθηκαν: 56 κυνηγετικά φυσίγγια, 502 κροτίδες, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, μέσο ψηφιακής αποθήκευσης (USB), ατζέντες και έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικό βιβλιάριο, 615 ευρώ, 4 καταγραφικά μηχανήματα, 14 συναλλαγματικές, καθώς και 5 αυτοκίνητα.

Οι απάτες με τις χρυσές λίρες

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2007, προσέγγιζαν τα θύματά τους και παριστάνοντας πρόσωπα με ιδιαίτερη οικονομική επιφάνεια, τους έπειθαν να τους δώσουν χρήματα για να αγοράσουν χρυσές λίρες σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Αφού έπαιρναν τα χρήματα, στη συνέχεια απέφευγαν να τους δώσουν τις λίρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που τα θύματα τους ζητούσαν τα χρήματα πίσω, τους απειλούσαν και τον εκφόβιζαν, δείχνοντας τους τα όπλα τους.

Τουλάχιστον ένας από τους δράστες, δήλωνε μικρότερα έσοδα την εφορία παρά τον υπερπολυτελή τρόπο διαβίωσής του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των άλλων κατηγορουμένων θα υποβληθούν αρμοδίως.