Λάρισα: Προφυλακιστέος ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε με τσεκούρι και βενζίνη

Ένοχος κρίθηκε ο 50χρονος που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της στη Λάρισα, απειλώντας να την κάψει με εύφλεκτο υλικό, ενώ κρατούσε ένα τσεκούρι στα χέρια του. Αυτό αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, για το ότι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της στη Λάρισα και ο εισαγγελέας πρότεινε να εκτίσει μέρος της ποινής του και η πρόταση έγινε δεκτή.

Ο 50χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία έπειτα από την παρέμβαση διαπραγματευτή και ενός φίλου του αστυνομικού, θα οδηγηθεί στη φυλακή, όπου θα εκτίσει δύο μήνες από τη συνολική ποινή των 22 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του 50χρονου από τη Λάρισα, ο οποίος χθες Πέμπτη (25.6.26) κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, την απειλούσε με τσεκούρι και μπιτόνι με βενζίνη και έκανε live μετάδοση στα social media.

Η πρώην σύζυγός του, που κατέθεσε στο δικαστήριο, ανέφερε ότι φοβάται για τη ζωή της. Απαντώντας στις ερωτήσεις, είπε με δυσκολία πως «δε μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα», ενώ πρόσθεσε ότι «κάποια στιγμή την έπιασε κεφαλοκλείδωμα και είχε στα χέρια του το τσεκούρι».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, περιγράφοντας όσα έζησε, ανέφερε πως «της μίλησε έντονα και μετά έσπασε μία πόρτα», θέλοντας να δείξει ότι βρισκόταν συνεχώς υπό πίεση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν ισχύει πως ο 50χρονος δεν βλέπει τα παιδιά τους, παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, εξηγώντας ότι η ίδια του επιτρέπει να επικοινωνεί μαζί τους είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.

Από την πλευρά της, η συνήγορος της 45χρονης δήλωσε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας πως η γυναίκα εξακολουθεί να φοβάται για τη ζωή της.