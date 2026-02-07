Λάρισα: Συμπλοκή νεαρών σε πολυκατοικία – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Μια απίστευτη συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026) σε πολυκατοικία στην Λάρισα.

Το επεισόδιο συνέβη επί της οδού Παπακυριαζή στην πόλη της Λάρισας. Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο φέρει τραύμα στο χέρι από μαχαίρι.

Ο νεαρός κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνουν στη συνέχεια στο σημείο.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες στα πλαίσια προγράμματος, σύμφωνα με το larissanet.gr.