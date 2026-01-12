Λήστεψαν μια 97χρονη στα Καμίνια και της πήραν πάνω από 24.000 ευρώ και κοσμήματα

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων για ληστεία στα Καμίνια, καθώς εισέβαλαν σε σπίτι και έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα από μια 97χρονη γυναίκα και την 59χρονη κόρη της.

Οι τρεις δράστες, ένας 28χρονος Έλληνας και δυο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 18 ετών, μπήκαν στο σπίτι στα Καμίνια με κουκούλες full-face και, υπό την απειλή λοστού, έκλεψαν 24.200 ευρώ, 2.200 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και κοσμήματα, ενώ μετά την ληστεία έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έπειτα από σήμα του Κέντρου, και οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόπτους στην ευρύτερη περιοχή.

Στη θέα τους, οι τρεις κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν έπειτα από καταδίωξη και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου.

Κατά την καταδίωξη, ο 29χρονος αλλοδαπός φέρεται να πέταξε τσαντάκι που περιείχε τα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε κουκούλα full-face, ενώ στο εσώρουχο του 18χρονου εντοπίστηκαν κρυμμένα 380 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στην 97χρονη, ενώ μετά από έρευνα στα σπίτια των κατηγορούμενων κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ στο σπίτι του 29χρονου εντοπίστηκε και 24χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.