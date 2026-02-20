Λαμία: Ανεξέλεγκτη πορεία 86χρονου στο κέντρο της πόλης – «Με τύφλωσε ο ήλιος», λέει ο ίδιος

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στην οδό Καρπενησίου στη Λαμία, το μεσημέρι της Πέμπτης 19.02.2026. Ένα μαύρο αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 86χρονο, επιχειρεί προσπέραση και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προκαλεί αναστάτωση σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ηλικιωμένος οδηγός βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε αρχικά με ένα όχημα που επιχείρησε να προσπεράσει. Στη συνέχεια το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε ακόμη δύο οχήματα που κινούνταν προς το κέντρο της Λαμίας, με το τροχαίο ατύχημα να φέρνει αναστάτωση.

Ο 86χρονος, μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, αποδίδοντας το λάθος του στην έντονη ηλιοφάνεια.

«Εκείνη την ώρα κατέβαινα και ο ήλιος ήταν κατά μέτωπο. Βγήκε ο κύριος δίπλα μου και έπεσα πάνω του. Είμαι έμπειρος οδηγός, αλλά δεν έβλεπα μπροστά μου από τον ήλιο. Ήξερα ότι σε εκείνο το σημείο χτυπάει ο ήλιος, όμως πήγα από εκεί για να δω έναν φίλο μου και να βάλω βενζίνη», ανέφερε.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο, η οδηγός ενός μαύρου SUV πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημά της αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, ωστόσο το αυτοκίνητο του 86χρονου προσέκρουσε μετωπικά πάνω της.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πραγματοποιεί συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή χωρίς προβλήματα, τονίζοντας πως ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά μόνο υλικές ζημιές, ενώ είπε ότι παρέδωσε το αυτοκίνητό του και δεν θα ξαναοδηγήσει.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ: «Δεν πίνω ποτέ. Ζω πολύ συντηρητικά. Το πρωί πήγα στο κοιμητήριο, άναψα το καντήλι στη γυναίκα μου. Ακόμα δεν έχω συνέλθει».

«Έχει Πάρκινσον», λέει οδηγός

Τη δική του περιγραφή έδωσε στο «Live News» και ένας από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ο οποίος είδε το όχημά του να εκτοξεύεται από τη σύγκρουση.

«Το μεγάλο μαύρο SUV είναι δικό μου, αυτό που φαίνεται να σηκώνεται πίσω. Κινούμουν κανονικά στην οδό Γεωργίου Πλατή όταν από τα αριστερά ο 86χρονος επιχείρησε προσπέραση, βρήκε αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω μου. Χτύπησε ένα σταματημένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ένα ακόμη όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο διαπίστωσε τις σοβαρές ζημιές, ενώ ανέφερε ότι ο ηλικιωμένος οδηγός έτρεμε. «Μου είπε ότι έχει δίπλωμα, αλλά ο άνθρωπος είχε Πάρκινσον», σημείωσε, εκφράζοντας την ανησυχία του για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν το όχημά του είχε ανατραπεί προς το πεζοδρόμιο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα του τροχαίου στο πεζοδρόμιο περπατούσαν μαθήτριες.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ηλικιακά όρια ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας οδηγών και πεζών στους δρόμους.