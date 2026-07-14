Λαμία: Εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας

Στον εντοπισμό του προμηθευτή των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία έφτασαν οι αρχές σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς, Ανδρέα Τοουλιά, όπως δήλωσε στο STAR Κεντρικής Ελλάδος. Βέβαια ο ίδιος σημείωσε ότι είναι εξίσου σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής.

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7/2026) το νοσοκομείο της Λαμίας δέχτηκε 30 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας, γεγονός που χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου στις υγειονομικές αρχές.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής», είπε αρχικά προσπαθώντας να δώσει τέλος στην εξάπλωση της σαλμονέλας που ξεκίνησε στη Λαμία.

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει» κατέληξε ο κ. Τοούλιας.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται».

Όπως σημείωσε «συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς, με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν έφαγαν στο ίδιο κατάστημα.

Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.