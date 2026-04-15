Λαμία: Επιχειρηματίας βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο μαγαζί του

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία όταν ιδιοκτήτης καφετέριας αφαίρεσε τη ζωή του, βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο μαγαζί που διατηρούσε.

Σοκαρισμένη είναι η υπάλληλος της καφετέριας, που πήγε ν’ ανοίξει το πρωί της Τετάρτης (15.04) για να ξεκινήσει τη βάρδια της αλλά βρήκε τον εργοδότη της νεκρό. Το κορίτσι κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Στο σημείο λίγο αργότερα κλήθηκε και ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο άτυχος επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, ήταν άνθρωπος ηπίων τόνων και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια διατηρούσε τη συγκεκριμένη καφετέρια όπου έγινε το τραγικό συμβάν.