Λαμία: Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος έπειτα από δάγκωμα φιδιού

Απίστευτο περιστατικό με δείγμα φιδιού, σημειώθηκε στη Λαμία με ηλικιωμένο να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κλειτσό Ευρυτανίας κοντά στη Λαμία όπου ένας ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες, όταν σήκωσε μία πέτρα και αισθάνθηκε ένα πόνο στο αριστερό του χέρι. Ο άντρας αρχικά δεν είδε τι τον χτύπησε, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι τον είχε δαγκώσει φίδι στο μικρό του δάχτυλο.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος αναζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς το δάγκωμα σύντομα μαύρισε το δάχτυλο του και το οίδημα προχώρησε πιο πάνω.

Τελικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και προληπτικά νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η πορεία της υγείας του, εξελίσσεται πολύ καλά και σύντομα θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο.

Ο άντρας δεν είδε τι τον δάγκωσε, από τον πόνο και τα συμπτώματα όμως δείχνει ότι ήταν ξεκάθαρα οχιά.

Η οχιά είναι το μοναδικό επικίνδυνο φίδι για τον άνθρωπο κι αυτή την εποχή είναι πολύ συνηθισμένη η παρουσία της εκεί που δραστηριοποιούνται άνθρωποι.