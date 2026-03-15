Λαμία: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανάκι σε διασταύρωση – Στο νοσοκομείο με τραύματα ο διανομέας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανάκι και ΙΧ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/3/26) σε διασταύρωση στην πόλη της Λαμίας.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 21:40 στη διασταύρωση Μητροπολίτου Δαμασκηνού και Μάνου Κατράκη στα Καλύβια Λαμίας, όπου μηχανάκι φέρεται να παραβίαση STOP και να έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το LamiaReport το μηχανάκι που οδηγούσε ένας διανομέας, ανέβαινε την Μάνου Κατράκη και έπεσε πάνω στην πόρτα του ΙΧ που κινούνταν στη Μητροπολίτου Δαμασκηνού με κατεύθυνση προς Λαμία.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με το κράνος να φεύγει από το κεφάλι του δικυκλιστή, ο οποίος και τραυματίστηκε. Ο οδηγός του ΙΧ έτυχε να είναι διασώστης του ΕΚΑΒ που πήγαινε για τη βραδινή βάρδια και ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του.

Το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και μετέφερε το νεαρό δικυκλιστή στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Αξιωματικός και πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.