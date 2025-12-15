Λασίθι: Δράστες έδεσαν και φίμωσαν γυναίκα μέσα στο σπίτι της – Έφυγαν χωρίς να κλέψουν τίποτα

Σοκ προκαλεί η καταγγελία ενός ηλικιωμένου , ο οποίος υποστήριξε ότι τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12/2025) δύο άτομα με γάντια και πιθανόν κουκούλες έκαναν διάρρηξη στο σπίτι του στην Ιεράπετρα στο Λασίθι και έδεσαν και φίμωσαν με κολλητική ταινία την 67χρονη γυναίκα του.

Όπως αποκάλυψε στις Αρχές ο ηλικιωμένος, οι δύο δράστες διέρρηξαν το σπίτι, έψαξαν όλους τους χώρους του σπιτιού και αποχώρησαν όμως χωρίς να κλέψουν τίποτα, ενώ η 67χρονη αφού κατάφερε να λυθεί μόνη της, ενημέρωσε τον σύζυγό της για το περιστατικό.

Ο ίδιος δεν ήταν στον ίδιο χώρο αφού κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο μαζί με το 40χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα η 67χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.