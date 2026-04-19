Λιοσίων: Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο – «Είδα το παιδί μου να φεύγει σαν πανί στον δρόμο»

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 16χρονος που συνελήφθη σήμερα το πρωί (19.04.2026) για το τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη, που σημειώθηκε χθες στην οδό Λιοσίων και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 16χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, εκτός από τον ανήλικο, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα, μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού, καθώς και ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή.

Σημειώνεται ότι η 16χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Για το σοκαριστικό περιστατικό μίλησε στο Star η μητέρα του κοριτσιού που τραυματίστηκε, αναφέροντας: «Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα. Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ».

«Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι… Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» πρόσθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της ανήλικης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ο πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της ανήλικης ξέσπασε μιλώντας στο Mega για την κατάσταση της κόρης του, τονίζοντας: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Είχε εσωτερική αιμορραγία, τρεις φιάλες αίματος της μεταγγίσανε».

Ο πατέρας της ανήλικης πρόσθεσε: «Όχι δε θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το έφερνε πίσω η συγγνώμη; Ή αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Tι να την κάνω τη συγγνώμη, τρώγεται η συγγνώμη;».

Το σατανικό σχέδιο των συλληφθέντων

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι οργάνωσαν σχέδιο για να αποπροσανατολίσουν της ΕΛΑΣ, όμως η προσπάθεια συγκάλυψης του 16χρονου δεν κράτησε πολύ. Μια 20χρονη, ένας 20χρονος, ένας 22χρονος και ο 16χρονος Σουδανός οδηγός. Αμίλητος με χειροπέδες, οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Τροχαίας.

Η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο συνομήλικός φίλος της εμφανίστηκαν μετά το τροχαίο στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυψέλης και δήλωσαν ψευδώς ότι το σκούτερ είχε κλαπεί. Είχαν ενημερωθεί για το τροχαίο και οργάνωσαν σχέδιο αποπροσανατολισμού των Αρχών, με στόχο να καλύψουν τους εμπλεκόμενους.

Το παζλ ωστόσο, άρχισε να συμπληρώνεται όταν λίγο αργότερα ο 22χρονος συνεπιβάτης πήγε μόνος του στο τμήμα και ομολόγησε ότι βρισκόταν πάνω στη μηχανή τη στιγμή της παράσυρσης, ως συνεπιβάτης. Παράλληλα, υπέδειξε τον ανήλικο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ στην Πατησίων ισχυριζόμενος ότι πήγαινε και αυτός να παραδοθεί.

Η 20χρονη υποστήριξε ότι του είχε παραχωρήσει τη μηχανή έναντι 300 ευρώ για delivery. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές, ενώ οι δύο 20χρονοι και ο 22χρονος οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».