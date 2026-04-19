Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για το σοκαριστικό τροχαίο με την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης – Κρίσιμες ώρες για την ανήλικη

Στη σύλληψη τριών ατόμων για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026) στην οδό Λιοσίων και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό μιας 16χρονης προχώρησε η αστυνομία.

Το τροχαίο στη Λιοσίων είναι σοκαριστικό, καθώς μια μοτοσικλέτα παρέσυρε και χτύπησε την 16χρονη, το σώμα της εκτοξεύτηκε, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της. Αυτή με τη σειρά της υπέδειξε έναν 24χρονο ως διαχειριστή της μοτοσικλέτας, ο οποίος και συνελήφθη. Ωστόσο ο 24χρονος αρνήθηκε ότι αυτός ήταν ο οδηγός της μηχανής, υπέδειξε ένα άλλο άτομο το οποίο και αναζητείται από την αστυνομία.

Οι Αρχές κατάφεραν να βρουν την πινακίδα της μοτοσικλέτας μέσα από τις κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής και άρχισαν τις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως φαίνεται η ανήλικη να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες έρχεται με ταχύτητα την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα τραυματίζοντας την σοβαρά.

Ο οδηγός καθώς και ο συνεπιβάτης, έπεσαν από το όχημα μετά την παράσυρση και στη συνέχεια ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν την 16χρονη στο σημείο του τροχαίου. Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.