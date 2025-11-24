Λουτράκι: Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο – «Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα»

Τον εφιάλτη της κακοποίησης που φέρεται να βίωνε από τον πρώην σύζυγό της, είχε αποκαλύψει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία την ώρα του μαθήματος στο σχολείο όπου εργάζεται στο Λουτράκι.

Ο πρώην σύζυγος της δασκάλας ωστόσο, απάντησε σε όσα υποστήριξε η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή Live News και διέψευσε την κακοποίηση ενώ ανέφερε πως έχουν χωρίσει από τον περασμένο Μάρτιο και πλέον δεν έχουν καμία επαφή. Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι η 55χρονη είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα του Λουτρακίου ότι ο 6χρονος την ακούμπησε στο στήθος.

Όπως ανέφερε ο πρώην σύζυγός της από την μεριά του: «Ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) 4 χρόνια.

Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια».

Και συμπλήρωσε: «Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναίνεση. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει;».

Τέλος, ο πρώην σύζυγος της 55χρονης εκπαιδευτικού τόνισε: «Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν τα όλα σκηνικά.

Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά, και ήθελε να καλέσει αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής».