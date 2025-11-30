Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον ένα νεκρό – Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα καταγράψει καρέ καρέ την τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε ένα παρκαρισμένο ΙΧ αφαιρώντας τη ζωή ενός 24χρονου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται σε δυο φάσεις η πορεία του μπλε αυτοκινήτου. Αρχικά τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα χάνει την πορεία του και πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν πράγματα από αυτό.

Ο 24χρονος που έχασε την ζωή του είχε γυρίσει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο.



Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόνταν.

