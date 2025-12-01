Λούτσα: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία με τον 24χρονο – Στο «μικροσκόπιο» τα μοιραία δευτερόλεπτα

Μέσα σε δευτερόλεπτα η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία. Ο 24χρονος γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, που είχε έρθει στην Ελλάδα για την αποφοίτηση της συντρόφου του, βρισκόταν νεκρός στην άσφαλτο, χτυπημένος από ένα αυτοκίνητο σε τρελή πορεία, στη Λούτσα.

Η σύντροφός του, αντί για την αποφοίτησή της, βρίσκεται στο νοσοκομείο, τραυματισμένη στο κεφάλι ενώ ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο, βγήκε από το νοσοκομείο καθώς έχει τραυματιστεί ελαφρά. Σε εκείνον, επικεντρώνονται οι έρευνες για να αποκαλυφθεί το τι ακριβώς συνέβη στη Λούτσα…

Τα μοιραία δευτερόλεπτα, η στιγμή δηλαδή που το αυτοκίνητο του 29χρονου ξέφυγε από την πορεία του και άρχισε να κινείται τρελά στο δρόμο είναι το σημείο που έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών που ερευνούν το δυστύχημα.

Γιατί ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε την τραγωδία; Τι συνέβη και το ΙΧ εμφανίζεται στα βίντεο να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, κινούμενο ανεξέλεγκτα, πριν καταλήξει πάνω στους ανυποψίαστους ανθρώπους;



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/troxaio.mp4

Το πρώτο αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο οδηγό, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες αρνητικό. Ωστόσο τώρα, αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις που θα δείξουν αναλυτικά την αλήθεια για το αλκοόλ αλλά και για το αν είχε κάνει χρήση άλλων ουσιών.

Επίσης, οι αξιωματικοί της Τροχαίας περιμένουν να ακούσουν τη δική του εκδοχή, για το τι συνέβη τη μοιραία στιγμή.

Είχε προκαλέσει κι άλλο τροχαίο ο 29χρονος

Ήταν πριν από 5 χρόνια, το 2020 όταν ο οδηγός του μοιραίου ΙΧ, είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο ατύχημα και μάλιστα και τότε, υπήρχαν τραυματίες.

Κατά το παρελθόν μάλιστα είχε απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών, μέχρι να βγουν οι αιματολογικές εξετάσεις του.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε.

Χειρουργήθηκε η σύντροφός του – Σοκαρισμένη η οικογένεια

Το φρικτό τροχαίο έγινε μπροστά στα μάτια της μητέρας του 24χρονου που έπεσε νεκρός. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γιαγιά του, που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο από το τροχαίο, βγήκε έξω και είδε νεκρό τον εγγονό της ενώ η ίδια, έχει χάσει δύο παιδιά.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/11/theios-24xroou-loutsa.mp4

Ο θείος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του, είπε μιλώντας για το τροχαίο. «Είχαν σταθμέυσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους».