Μάγδα Φύσσα: «Παύλο νικήσαμε» – Τα δάκρυα χαράς μετά την οριστική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η Μάγδα Φύσσα το απόγευμα της Τετάρτης (11.06.2026) έξω από το Εφετείο, μετά την οριστική απόφαση και καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής αλλά και του δολοφόνου του γιου της Παύλου Φύσσα, τον Γιώργο Ρουπακιά.

«Παύλο νικήσαμε, Παύλο τους νίκησες. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω», είπε η Μάγδα Φύσσα, η γυναίκα που έγινε σύμβολο λόγω των αγώνων που έδινε για να δικαιωθεί η μνήμη του γιού της. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (11.03.2026) το δικαστήριο επέβαλε στη διευθυντήριο του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ίδιες ποινές με αυτές που έλαβαν στον πρώτο βαθμό. Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη.

Στη φυλακή επίσης οδηγήθηκε και η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια που καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε 5 χρόνια κάθειρξη.