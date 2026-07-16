Μάρω Κοντού: Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία της επιθυμία – «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε δημόσια μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις, την καταξιωμένη ηθοποιό, Μάρω Κοντού, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών το πρωί της Τετάρτης (15.07.2026).

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να πουν με τον δικό τους τρόπο «αντίο» στην αείμνηστη καλλιτέχνη ήταν και ο Νικήτας Κακλαμάνης με τον οποίο η Μάρω Κοντού είχε πολύ φιλικές σχέσεις. Ο πρόεδρος της Βουλής, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επισκέφθηκε το αγαπημένο στέκι της ηθοποιού και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι με ουίσκι και ένα τσιγάρο.

Αυτή η κίνηση του Νικήτα Κακλαμάνη έγινε για να τιμήσει και να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία που, όπως ανέφερε ο ίδιος, του είχε εκμυστηρευτεί εκείνη για όταν φύγει από τη ζωή.

Το 2007 οι δρόμοι τους συναντήθηκαν μέσω της πολιτικής. Όταν ο Νικήτας Κακλαμάνης παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα για να αναλάβει δήμαρχος Αθηναίων, τη θέση του στη Βουλή κατέλαβε η Μάρω Κοντού.

Ωστόσο, η σχέση της Μάρως Κοντού με τον Νικήτα Κακλαμάνη ξεπερνούσε τα όρια της πολιτικής και της δημόσιας ζωής, αφού οι δυο τους κρατούσαν επαφή και συχνά βρίσκονταν με κοινή παρέα σε βραδιές μπιρίμπας, διατηρώντας μια βαθιά ανθρώπινη και φιλική σχέση. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής θα εκφωνήσει και τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της σπουδαίας ηθοποιού.

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στην ανάρτησή του.

Η κηδεία της Μάρω Κοντού θα τελεστεί αύριο Παρασκευή (17.07.2026) στις 11:00 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.