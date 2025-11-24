Μάχη με τον χρόνο για 37χρονο που έπαθε έμφραγμα και εγκεφαλικό: Η δραματική αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά στην Πάτρα

Δραματικές ώρες για έναν 37χρονο στην Κεφαλονιά που υπέστη ταυτόχρονα έμφραγμα και εγκεφαλικό το Σάββατο 22.11.2025, όμως λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τη δυτική Ελλάδα, η αεροδιακομιδή του προς την Πάτρα καθυστέρησε αρκετές ώρες.

Η μάχη με τον χρόνο ήταν γεγονός καθώς ο 37χρονος από την Κεφαλονιά βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση με τον διαβητικό άνδρα να κινδυνεύει με οποιαδήποτε καθυστέρηση να φύγει από τη ζωή και την μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας να είναι επιτακτική.

Την Κυριακή 23.11.2025, πραγματοποιήθηκε τελικά η αεροδιακομιδή του 37χρονου 24 ώρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, καθώς λόγω της κακοκαιρίας, δεν μπορούσαν να πετάξουν πτητικά μέσα.

Τελικά, χθες το πρωί, η μεταφορά του με το ελικόπτερο AW-109 TREKKER, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ελληνικό κράτος και στο ΕΚΑΒ. Ο 37χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα έκτακτης αεροδιακομιδής της χώρας, ενώ η βάση του ΕΚΑΒ στο Ακτιο, παραμένει κλειστή, σε συνδυασμό με το κλείσιμο του αεροδρομίου Κεφαλονιάς λόγω εργασιών και εν αναμονή προμήθειας νέων διασωστικών ελικοπτέρων παντός καιρού Super Puma, αναφέρει το pelop.gr.