Μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν καταδρομική επίθεση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα – Δείτε βίντεο

Καταδρομική επίθεση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα, έκαναν τα ξημερώματα της Κυριακής (07.12.2025) μέλη του Ρουβίκωνα.

Σε βίντεο που δημοσιεύσαν στο λογαριασμό του Ρουβίκωνα στα social media, φαίνεται 2 μαυροντυμένοι άνδρες να προσεγγίζουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα. Ο ένας από αυτούς πλησιάζει την κεντρική πόρτα με σιδερολοστό και την σπάει. Ο δεύτερος κατευθύνεται στα παράθυρα των γραφείων προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στην λεζάντα της ανάρτησης κατηγορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το οικονομικό σκάνδαλο που έχει προκαλέσει την οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

«Καλούμε σε μαζική ενίσχυση και στήριξη των μπλόκων της αγροτιάς», καταλήγουν.