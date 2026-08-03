Μαγούλα: Λεηλάτησαν αυτοκίνητα πυροσβεστών που επιχειρούσαν στις φωτιές – Ζημιές στο parking της Πυροσβεστικής

Αδιανόητες εικόνες έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας από την δράση γνωστών – αγνώστων στην Μαγούλα. Τη στιγμή που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη την Κυριακή (03.08.2026) στα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική, ομάδα ατόμων μπήκε στο parking της πυροσβεστικής κλέβοντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Πυροσβέστες καταγγέλλουν πως ενώ πάλευαν να σώσουν ζωές και περιουσίες στα μέτωπα της φωτιάς, ομάδα ατόμων εκμεταλλεύτηκε την απουσία τους και εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα.

Αφού προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, στη συνέχεια έκλεψαν τις ζάντες και τράπηκαν σε φυγή.

Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε και η ομάδα «Εθελοντών Πυροσβεστών» στα social media, αναρωτώμενη «ποιος θα προστατεύσει εκείνους τελικά;».

«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.