Μαζικά παραπλανητικά SMS phishing για «απλήρωτα» πρόστιμα – Τι να προσέχετε και πώς να προστατευτείτε

Αναφορές από πολίτες και υπηρεσίες δείχνουν τελευταία αύξηση στην αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων SMS τα οποία ενημερώνουν ψευδώς για ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας και καλούν τον παραλήπτη να επισκεφθεί σύνδεσμο για λεπτομέρειες ή άμεση πληρωμή.

Τα παραπλανητικά μηνύματα SMS για ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας, έχουν σχεδιαστεί ώστε να μιμούνται επικοινωνίες δημόσιων φορέων, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τονίζει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σύνδεσμο για άμεση πληρωμή προστίμων ή να εισάγουν ευαίσθητα δεδομένα.

Το phishing περιγράφεται ως μέθοδος εξαπάτησης κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μια αξιόπιστη οντότητα και καλεί τον παραλήπτη να ακολουθήσει οδηγίες που συχνά περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε συνδέσμους ή την παροχή προσωπικών πληροφοριών – κωδικών πρόσβασης, στοιχείων ταυτότητας, τραπεζικών στοιχείων ή κωδικών καρτών.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, οι πολίτες καλούνται να μην πατούν σε συνδέσμους που περιέχονται σε ύποπτα SMS και να μην απαντούν στα μηνύματα αυτά.

Οποιαδήποτε ενέργεια πληρωμής ή επιβεβαίωσης στοιχείων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αρμόδιου φορέα ή της επίσημης εφαρμογής του στο κινητό, και όχι μέσω συνδέσμων που λαμβάνονται με SMS ή e-mail.

Ακολουθούν συνοπτικά κάποιες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):