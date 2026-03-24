Μαθήτριες από την Κρήτη αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη διαχείριση του άγχους της μελέτης

Υπάρχουν στιγμές που το διάβασμα στον υπολογιστή όχι απλά δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει άκρως αγχωτικό. Η οθόνη γεμίζει με πληροφορίες, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται διαρκώς και η σκέψη για όλα όσα πρέπει να γίνουν, συνήθως σε πιεσμένα χρονικά πλαίσια, δημιουργεί αδιανόητη πίεση. Για τέσσερις μαθήτριες Γυμνασίου από τα Χανιά, αυτή η εμπειρία δεν ήταν απλώς μια συνηθισμένη δυσκολία της μαθητικής καθημερινότητας. Ήταν η αφετηρία για να σχεδιάσουν μια τεχνολογική λύση, που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να διαχειρίζονται το άγχος τους την ώρα της μελέτης.

Η ιδέα τους ονομάζεται CALMify AI και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε περισσότερες από 80 ομάδες μαθητών από όλη την Ελλάδα, κατακτώντας την πρώτη θέση στον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Η επιτυχία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη διάκριση στον εθνικό διαγωνισμό. Η ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Skills Upload Jr Challenge, όπου μαθητικές ομάδες από επτά χώρες θα παρουσιάσουν τις δικές τους τεχνολογικές λύσεις.

Πίσω από το CALMify AI βρίσκονται οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου Εύα Γκολίκοβα, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανίων, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό. Η ιδέα τους ξεκίνησε από μια απλή, αλλά πολύ ουσιαστική παρατήρηση: πολλές φορές, όταν ένας μαθητής κάθεται μπροστά στον υπολογιστή για να διαβάσει, αντί να συγκεντρώνεται περισσότερο, νιώθει μεγαλύτερη πίεση.

Οι τέσσερις μαθήτριες αποφάσισαν να μετατρέψουν αυτή την εμπειρία σε μια τεχνολογική λύση. Έτσι, γεννήθηκε το CALMify AI, μια «έξυπνη» συσκευή, που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζει σημάδια άγχους τη στιγμή που εμφανίζονται και να παρεμβαίνει άμεσα, με έναν διακριτικό τρόπο.

Μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθεί στοιχεία όπως η στάση του σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου του χρήστη την ώρα που εργάζεται στον υπολογιστή. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να αξιολογεί και άλλα μοτίβα συμπεριφοράς, όπως αλλαγές στον ρυθμό πληκτρολόγησης.

Όταν η συσκευή εντοπίσει ενδείξεις αυξημένου στρες, ενεργοποιεί αυτόματα μια εξατομικευμένη χαλαρωτική μουσική, προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις του χρήστη. Η παρέμβαση γίνεται χωρίς να διακόπτεται η δραστηριότητα, λειτουργώντας περισσότερο ως ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που βοηθά στη σταδιακή επαναφορά της συγκέντρωσης.

Για την υλοποίηση της ιδέας τους, οι μαθήτριες συνδύασαν διαφορετικά πεδία τεχνολογίας. Η συσκευή αξιοποιεί κάμερα AI, μικροελεγκτή, δημιουργικό προγραμματισμό, αλλά και τρισδιάστατο σχεδιασμό για τη φυσική κατασκευή της. Το αποτέλεσμα είναι ένα λειτουργικό πρωτότυπο, που δείχνει πώς ακόμη και μαθητές γυμνασίου μπορούν να δημιουργήσουν τεχνολογικές εφαρμογές με πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Πέρα από την τεχνολογική διάσταση, η ιδέα αγγίζει και ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Το σχολικό άγχος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σήμερα. Διαγωνίσματα, εξετάσεις και η πίεση για επιδόσεις συχνά δημιουργούν έντονο ψυχολογικό φορτίο, σε πολύ νεαρή ηλικία.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια συσκευή που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να χαλαρώνουν τη στιγμή που το χρειάζονται μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του στρες, στην καλύτερη συγκέντρωση και στην αποφυγή καταστάσεων υπερκόπωσης. Παράλληλα, η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας τεχνολογικής λύσης ανοίγει χώρο για μια πιο ανοιχτή συζήτηση γύρω από το άγχος και τη συναισθηματική ευεξία.

Ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας. Το CALMify AI δεν παρουσιάζει την τεχνολογία ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως μέρος της λύσης. Σε μια εποχή όπου οι οθόνες συχνά κατηγορούνται για την πίεση που δημιουργούν στους μαθητές, μια ομάδα εφήβων δείχνει ότι η ίδια η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα πιο υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον.

Η επιτυχία της ομάδας από τα Χανιά αποτελεί επίσης μια ακόμη απόδειξη του πώς η νέα γενιά αντιλαμβάνεται την τεχνολογία. Οι μαθητές δεν περιορίζονται πλέον στον ρόλο του χρήστη. Έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να δημιουργούν οι ίδιοι λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Αυτό άλλωστε είναι και το μήνυμα που αναδεικνύει ο διαγωνισμός Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Όταν οι νέοι έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνολογίας, χώρο για πειραματισμό και τη δυνατότητα να μετατρέψουν μια ιδέα σε εφαρμογή, μπορούν να αναπτύξουν λύσεις που ξεκινούν από το σχολικό περιβάλλον, αλλά έχουν ευρύτερη κοινωνική σημασία. Το CALMify AI είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια απλή παρατήρηση της καθημερινότητας μπορεί να εξελιχθεί σε μια καινοτόμο ιδέα, με πραγματικό αντίκτυπο.