Μακάβριο εύρημα στη Λήμνο: Τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινα οστά στον βυθό της θάλασσας

Στιγμές σοκ έζησε ένα ζευγάρι τουριστών από τη Γερμανία στη Λήμνο, όταν κατά τη διάρκεια υποβρύχιου κολυμπιού εντόπισε ανθρώπινα οστά στον βυθό της θάλασσας. Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές, που έσπευσαν στο σημείο για έρευνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι στη Λήμνο, όπου οι τουρίστες απολάμβαναν το μπάνιο τους με μάσκες. Ξαφνικά, είδαν στον βυθό ανθρώπινα οστά, συγκεκριμένα ένα κρανίο και ένα οστό που φαίνεται να ανήκει σε κάτω άκρο, και βγήκαν αμέσως από τη θάλασσα για να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Οι τουρίστες ενημέρωσαν τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου, με την κινητοποίηση να είναι άμεση. Στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού μαζί με ιδιώτη δύτη, ο οποίος πραγματοποίησε λεπτομερή έρευνα στον βυθό της περιοχής.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που έγιναν γύρω από το σημείο όπου βρέθηκαν τα οστά, δεν εντοπίστηκε κάποιο άλλο εύρημα που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του ατόμου ή να δώσει περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση, αναφέρει το limnoslive.

Το κρανίο και το οστό περισυνελέγησαν από τους άνδρες του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου φυλάσσονται προσωρινά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα οστά φαίνεται να βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν θεωρούνται πρόσφατα.

Το επόμενο διάστημα τα ευρήματα θα σταλούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες ανθρωπολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του ατόμου και να ρίξουν φως στο μυστήριο που κρύβεται πίσω από το μακάβριο εύρημα.