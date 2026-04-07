Μαρούσι: Ο δημοσιογράφος του ρωσικού προξενείου, η εγκυμοσύνη και τα ερωτήματα πίσω από την πτώση της 27χρονης Ουκρανής

Δήλωνε δημοσιογράφος συνεργαζόμενος με το ρωσικό προξενείο, διέθετε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ενώ η 27χρονη εντυπωσιακή Ουκρανή σύζυγός του, υποστήριζε ότι είναι έγκυος στον δεύτερο μήνα. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης στο Μαρούσι.

Ένα πραγματικό θρίλερ που οι αναλυτές της Ασφάλειας δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα, είναι σε εξέλιξη πίσω από τη διπλή πτώση της 27χρονης αλλοδαπής, από το διαμέρισμα του 4ου ορόφου, το βράδυ της Κυριακής στο Μαρούσι.

Στους αναλυτές, κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο 29χρονος Ρώσος, δεν λέει το παραμικρό ενώ η σύζυγός του με σοβαρά κατάγματα στη λεκάνη και όλο της το σώμα, σήμερα, αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους αστυνομικούς, όταν οι γιατροί την ξυπνήσουν από την καταστολή. Οι αξιωματικοί, προσπαθούν να φωτίσουν τη σκοτεινή υπόθεση και να δουν τι ακριβώς συνέβαινε στο πολυτελές διαμέρισμα της οδού Αγράφων όπου το ζευγάρι διέμενε από τον περασμένο Οκτώβριο. Από την έρευνα της Αστυνομίας προκύπτει ότι ο 29χρονος Ρώσος και η 27χρονη Ουκρανή, δεν είχαν καμία επαφή με τους ενοίκους της πολυκατοικίας, όμως μαρτυρίες και πληροφορίες του newsit.gr, λένε ότι την τελευταία εβδομάδα υπήρχαν έντονοι τσακωμοί.

Καταρρίχηση σαν εκπαιδευμένη καταδρομέας

Το απόγευμα της περασμένης Κυριακής οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι υπήρξε ένα ακόμη επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού. Φωνές και ποδοβολητά ακούγονταν από το διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Και ξαφνικά σιγή… Κάποια στιγμή, η 27χρονη, βγαίνει στο μπαλκόνι κρατώντας μια τσάντα στα χέρια της και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες καταρριχάται σαν εκπαιδευμένη κομάντος και καταλήγει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου όπου διαμένει μια 65χρονη γυναίκα. Η ένοικος που εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσε αμέριμνη γνωστή ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση, ακούει έναν θόρυβο και έκπληκτη διαπιστώνει πως η νεαρή γυναίκα είχε βρεθεί στο μπαλκόνι της και της χτυπούσε τη τζαα για να μπει μέσα. Αυτό που της έκανε εντύπωση ήταν το πως ότι η νεαρή Ουκρανή κατάφερε να περάσει το σώμα της σαν αιλουροειδές μέσα από τα ψηλά παιδικά κάγκελα που έχει τοποθετήσει στο μπαλκόνι της και από τον 4ο όροφο να «ξεγλιστρήσει» στο δικό της μπαλκόνι. Έντρομη η 65χρονη και σε κατάσταση σοκ που είδε αρχικά το κεφάλι της μελαχρινής γυναίκας να ξεπροβάλλει και στη συνέχεια να της χτυπάει το τζάμι, της ανοίγει και τη βάζει μέσα.

«Σσσς! Μην μας ακούσει…»

Η κοπέλα ήταν σε άσχημη κατάσταση. Οι πληροφορίες λένε, ότι κρατούσε μια μικρή τσάντα με κάποια λίγα ρούχα στο ένα χέρι και το κινητό της στο άλλο ενώ με σπαστά αγγλικά, ζητούσε επίμονα τον κωδικό wifi της 65χρονης. Όταν η δεύτερη της είπε ότι έχει κάποιο πρόβλημα με το internet – προφανώς ήθελε μέσω εφαρμογής να επικοινωνήσει με κάποιο δικό της πρόσωπο εμπιστοσύνης – τη ρώτησε αν την έχει χτυπήσει. Τότε εκείνη προσπάθησε να μην απαντήσει λέγοντας «Σσσς! Μην μας ακούσει». Για μια ακόμη φορά η ένοικος τη ρώτησε τι είχε συμβεί και η κοπέλα φαινόταν σαν να μην ήθελε να απαντήσει ενώ στην ερώτηση αν είναι έγκυος της απάντησε ότι είναι ενός ή δυο μηνών. Βέβαια η επικοινωνία ήταν προβληματική καθώς η 27χρονη δυσκολευόταν να μιλήσει αγγλικά.

Τα κλάματα για τη γάτα και η χαμένη τσάντα

Οι δυο γυναίκες κατέβηκαν προσεκτικά κάτω, βγήκαν έξω από την πολυκατοικία της οδού Αγράφων και τότε η 27χρονη αντικρίζοντας μια γάτα που πέρασε από μπροστά τους, ξέσπασε σε κλάματα γιατί θυμήθηκε τη δική της γάτα που «δραπετεύοντας» άφησε πίσω της στο πολυτελές διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Αμέσως μετά, άρχισε να κοιτά γύρω της και πήγε και στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας καθώς, οι ίδιες πληροφορίες λένε πως έψαχνε όπως είπε μια δεύτερη τσάντα που είχε μαζί της η οποία όμως δεν βρέθηκε ποτέ. Στη συνέχεια επιχείρησε και πάλι να αναζητήσει wifi, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Με μια δρασκελιά, πέρασε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και κοιτούσε το μπαλκόνι της

Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως η 27χρονη, λίγα λεπτά αργότερα προέβη σε μια αψυχολόγητη κίνηση. Ενώ βρισκόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας, για μία ακόμα φορά σαν αίλουρος, με μία δρασκελιά, βρέθηκε στην άλλη άκρη του δρόμου, στεκόταν αμίλητη και κοιτούσε το μπαλκόνι της. Παράλληλα έριχνε και ματιές στον δρόμο σαν κάτι να φοβόταν ή κάτι να περίμενε.

Το μυστήριο με τη δεύτερη πτώση στο κενό

Ένα βασικό ερώτημα, στο οποίο προσπαθούν να απαντήσουν οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ είναι για ποιο λόγο η 27χρονη Ουκρανή, δεν κάλεσε ποτέ την Αστυνομία, (σ.σ εκλήθησαν οι αρχές μετά από τηλεφώνημα περιοίκου που είδε την κοπέλα να πέφτει στο κενό τη δεύτερη φορά) και γιατί επέστρεψε στο διαμέρισμα από το οποίο λίγη ώρα νωρίτερα είχε προσπαθήσει και μάλιστα με καταδρομικό τρόπο, να αποδράσει.

Αφού επιστρέφει λοιπόν, για δεύτερη φορά και με τον ίδιο τρόπο, «φεύγει» από τον τέταρτο όροφο και καταλήγει στο κενό. Το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει την τραυματία που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, την οδηγεί στο νοσοκομείο και αμέσως υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σήμερα, οι γιατροί όπως λένε οι πληροφορίες θα την ξυπνήσουν και οι αστυνομικοί που θα μεταβούν στο νοσοκομείο θα επιχειρήσουν να μάθουν – αν είναι σε θέση φυσικά η ασθενής να μιλήσει – τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο 29χρονος σύζυγός της συνελήφθη και την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί.

