Μαρούσι: «Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τοίχος μέσα στην αυλή μου, ήμουν πολύ τυχερός» λέει ο τραυματίας για την κατάρρευση της μεσοτοιχίας

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε περιέγραψε ο άνδρας που τραυματίστηκε από πτώση μεσοτοιχίας σε υπό κατασκευή πολυκατοικία στο Μαρούσι, το απόγευμα του Σαββάτου (4.7.26).

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου στο Μαρούσι, όταν τμήμα της μεσοτοιχίας με υπό κατασκευή πολυκατοικία, υποχώρησε και ο τοίχος με τα τούβλα κατέληξαν στην ταράτσα και την αυλή της διπλανής μονοκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο ιδιοκτήτης της.

«Ήταν 6 η ώρα το απόγευμα, εγώ καθόμουν σε αυτή την εσωτερική αυλή του σπιτιού και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένας μικρός θόρυβος και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τοίχος πάνω και μέσα στην αυλή», τόνισε στο ΕΡΤnews o Κωνσταντίνος Δούκας.

«Πιθανόν να ξεκόλλησε το συγκεκριμένο τμήμα του τοίχου. Το θετικό είναι ότι δεν χτύπησα τόσο σοβαρά, μόνο στο πόδι. Κάλεσα το 100 και την Πυροσβεστική γιατί είχαμε διαρροή με το πετρέλαιο. Ήρθαν εγκαίρως, με μετέφεραν στο νοσοκομείο και τελικά πήρα εξιτήριο», ανέφερε.

«Ήμουν πολύ τυχερός γιατί καθόμουν, εάν ήμουν όρθιος θα πάθαινα μεγάλη ζημιά», σχολίασε.