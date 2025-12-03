Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για σπείρα που έκανε κλοπές και απάτες στην Αττική – 11 προσαγωγές

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης (03.12.2025) για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της σε δυτική Αττική με στόχο τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλώματος που έκανε καθημερινά διαρρήξεις και απάτες.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα, 8 εκ των οποίων συνελλήφθησαν και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

Τα μέλη της σπείρας επέλεγαν πολυτελή σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια για να κάνουν τις κλοπές. Μάλιστα είχαν βρει τρόπο και απενεργοποιούσαν και τους συναγερμούς.