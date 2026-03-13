Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Παιανία και Σπάτα – Έγιναν 16 συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε μεγάλες επιχειρήσεις τα πρωινά της της Τετάρτης 04.03.2026 και της Τετάρτης, 11.03.2026, σε οικισμούς της Παιανίας και των Σπάτων αντίστοιχα, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 16 άτομα για ρευματοκλοπή και ξηλώθηκαν 230 μέτρα καλωδίων.

Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, όπως οι ρευματοκλοπές, που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, με γνώμονα την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εύρυθμη κοινωνική συμβίωση.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 230 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και σε αυτές συμμετείχαν -κατά περίπτωση- αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος, του Αστυνομικού Τμήματος Παιανίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικός σκύλος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.