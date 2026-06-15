Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα καταστημάτων στην Ομόνοια

Μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα καταστημάτων στην Ομόνοια

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6/26) σε συγκρότημα με καταστήματα κοντά στην Ομόνοια.

Στο σημείο, τη συμβολή της Μενάνδρου με τη Σοφοκλέους στην Ομόνοια, έσπευσαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προσπαθώντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Ταυτόχρονα αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία και άρχισαν να αναζητούν ενοίκους στα γύρω ακίνητα.

 

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς θα διενεργήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

Πηγή newsit.gr

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