Μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα καταστημάτων στην Ομόνοια

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/6/26) σε συγκρότημα με καταστήματα κοντά στην Ομόνοια.

Στο σημείο, τη συμβολή της Μενάνδρου με τη Σοφοκλέους στην Ομόνοια, έσπευσαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προσπαθώντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Ταυτόχρονα αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία και άρχισαν να αναζητούν ενοίκους στα γύρω ακίνητα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου, στην #Αθήνα.

Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2026

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς θα διενεργήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.