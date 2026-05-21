Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία με δράστες μια 16χρονη και έναν 8χρονο – Συγγενής εν ενεργεία βουλευτή το θύμα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ληστείας σημειώθηκε στο Μενίδι με θύμα μία ηλικιωμένη και δράστες δύο… παιδιά ηλικίας 8 και 16 ετών!

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της ληστείας έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA, το οποίο δείχνει ένα κορίτσι 16 ετών και ένα αγοράκι μόλις 8 ετών να αρπάζουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από μια 72χρονη την ώρα που εκείνη πήγαινε σπίτι της, στο Μενίδι.

Στα πλάνα φαίνεται η ηλικιωμένη που φτάνει στο σπίτι της και τα δύο παιδιά που την ακολουθούν. Τα ανήλικα την πλησιάζουν, την σπρώχνουν, την ρίχνουν κάτω και της αποσπούν τα χρήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα. Στην συνέχεια βγαίνουν έξω και προσπαθούν να διαφύγουν.

Η 72χρονη γυναίκα, που είναι πεθερά εν ενεργεία βουλευτή, βγήκε έξω, και προσπάθησε να φωνάξει σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν τυχαία στην περιοχή ειδοποιήθηκαν από περαστικούς και έσπευσαν στο σημείο.

Αφού εντόπισαν τα δύο παιδιά κρυμμένα πίσω από ένα αυτοκίνητο, προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 8χρονο αγόρι πριν από πέντε μέρες είχε συλληφθεί και πάλι για κλοπή.

Παρά την ταραχή που πέρασε, η 72χρονη γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.