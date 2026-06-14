Μενίδι: Η στιγμή που νεαρός σε σπίτι ηλικιωμένης προσποιούμενος τεχνικό ρεύματος και ψάχνει για χρήματα

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στο Μενίδι, όπου νεαρός μπήκε σπίτι της προσποιούμενος τον τεχνικό ρεύματος ο οποίος στην πραγματικότητα έφερνε «βόλτες» στο σπίτι της γυναίκας αναζητώντας αντικείμενα αξίας, κοσμήματα και χρήματα.

Με γυαλιά ηλίου, σακίδιο στην πλάτη και απίστευτο θράσος, νεαρός πέρασε το κατώφλι σπιτιού της ανυποψίαστης ηλικιωμένης στο Μενίδι, παριστάνοντας τον υπάλληλο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας. Το βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το Mega δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός Ρομά εμφανίζεται στην πόρτα της γυναίκας, μετά τις 14:00 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (12.06.2026).

Στα πλάνα ακούγεται ο εξής διάλογος:

Θύμα: Ανοιχτή είναι η πόρτα.

Ανοιχτή είναι η πόρτα. Δράστης: Η κυρία Ζ…; Με έστειλε ο αρμόδιος … για κάτι ενέργειες στον ηλεκτρικό σας.

Η γυναίκα πίστεψε ότι απέναντί της βρίσκεται ένας τεχνικός που ήρθε για έλεγχο στο ρεύμα. Όπως φαίνεται έχει δυσκολία να κινηθεί χωρίς τη βοήθεια του «Π» της, όμως προσπάθησε να τον εξυπηρετήσει και να του δείξει πού βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας.

Θύμα: Πίσω από την πόρτα είναι.

Πίσω από την πόρτα είναι. Δραστης: Αυτή εδώ;

Αυτή εδώ; Θύμα: Ναι, άνοιξέ την και θα δεις. Όχι αυτήν. Μπαλκονόπορτα άνοιξες καλέ. Εκεί είναι η πόρτα δίπλα σας. Δίπλα είπαμε, στο δεξί σας χέρι».

Ο νεαρός φαίνεται να κινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο, ανοίγει πόρτες και εξερευνά τους χώρους του σπιτιού. Η ηλικιωμένη τον καθοδηγεί χωρίς να γνωρίζει ότι ο τεχνικός «μαϊμού» ψάχνει χρήματα και τιμαλφή.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη και το δεύτερο στάδιο της απάτης, αφού στο τηλέφωνο βρίσκεται άλλο μέλος του κυκλώματος ενώ ο δράστης προσπαθεί να πείσει την ηλικιωμένη ότι συνομιλεί με τον προϊστάμενό του.

Δράστης: Σας μιλάει ο αρμόδιός μου κυρία.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για κανέναν αρμόδιο υπάλληλο αλλά για συνεργό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο νεαρός κακοποιός συνεχίζει την παράσταση και η ηλικιωμένη, ανυποψίαστη συνεχίζει να τον βοηθά.

Οι διάλογοι αποτυπώνουν την απόλυτη χειραγώγηση ενός ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Τότε, έρχεται η πιο κρίσιμη ερώτηση. Η ερώτηση που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποκαλύπτει συχνά τις πραγματικές προθέσεις των δραστών.

«Πού είναι ο σύζυγός σας;», ακούγεται να ρωτάει ο δράστης τη γυναίκα, θέλοντας να μάθει αν η ηλικιωμένη είναι μόνη και αν υπάρχει κάποιος μέσα στο σπίτι που μπορεί να τον αντιληφθεί.