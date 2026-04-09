Μενίδι: 54χρονος έκρυβε στο κατάστημά του πάνω από 22.000 κροτίδες και συνελήφθη

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ένας 54χρονος άνδρας ο οποίος, έκρυβε στο μαγαζί του στο Μενίδι, δεκάδες χιλιάδες κροτίδες και βεγγαλικά, με σκοπό να τα πουλήσει λαθραία.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ, με την ονομασία «Spark-Down», οδήγησε στον εντοπισμό περισσότερων από 22.000 κροτίδες και 300 πυροτεχνήματα μεταξύ άλλων με τις αρχές να περνούν χειροπέδες στον άνδρα στο Μενίδι το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, 09.04.2026.

Όπως καταλήγει η ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, η δράσεις αυτές θα συνεχιστούν, με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», (Σχετικό το από 9-4-2026 Δελτίο Τύπου) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Αχαρνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από -22.000- κροτίδες και -300- πυροτεχνήματα.

Για την υπόθεση, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 8-4-2026 στην περιοχή των Αχαρνών, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, ο 54χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης του καταστήματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 54χρονος δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εμπορία και διάθεση κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία αποθήκευε εντός του καταστήματός του.

Σε επακόλουθη έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-22.026- κροτίδες,

-393- πυροτεχνήματα,

-2- καπνογόνα,

-200- καψούλια και

και -4- μεταλλικά πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η επιχείρηση αυτή καταδεικνύει το ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα της αστυνομικής παρέμβασης, δεδομένου ότι η κατάσχεση και απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας κροτίδων και πυροτεχνημάτων από κατοικημένη περιοχή συμβάλλει αποφασιστικά στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία ανηλίκων και νέων, οι οποίοι εκτίθενται συχνότερα στους ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση παρόμοιων υλικών. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη αστυνομική δράση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, θωρακίζει την τοπική κοινωνία απέναντι σε πιθανά ατυχήματα και πυρκαγιές και συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών.