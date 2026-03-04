Ελλάδα

Μεταξουργείο: Καμένη σορός γυναίκας βρέθηκε μετά από φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο

Τη σορό μίας γυναίκας εντόπισαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν σε περιστατικό κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης (04.03.2026).

Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο Μεταξουργείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής  υπηρεσίας με εννέα άνδρες με τρία οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο εγκαταλειμμένο κτίριο εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.

