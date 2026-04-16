Επίθεση με μαχαίρ δέχθηκε ένας 40χρονος άνδρας σήμερα (16.04.2026) στο Μεταξουργείο, με τον άγνωστο να τον τραυματίζει για να του κλέψει την τσάντα.

Η επίθεση έγινε στην Βίκτορος Ουγκώ στο Μεταξουργείο όταν ο δράστης είδε τον 40χρονο αλγερινής καταγωγής και του έβγαλε μαχαίρι απειλώντας τον.

Αφού ο 40χρονος αντιστάθηκε, ο δράστης τον τραυμάτισε στο πόδι, άρπαξε την τσάντα του και τράπηκε σε φυγή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Καταθέσεις και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας θα δείξουν το δρομολόγιο διαφυγής του που μπορεί να οδηγήσει και στην σύλληψη.