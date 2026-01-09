Μετρό: Οι 3 σταθμοί της γραμμής 2 που θα κλείνουν νωρίτερα από 11 Ιανουαρίου έως 21 Φεβρουαρίου λόγω εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις βραδινές ώρες και συγκεκριμένες ημέρες, στη γραμμή 2 του μετρό, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5G στην Αθήνα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συγκεκριμένη γραμμή του μετρό, αναμένεται να διαρκέσουν από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ως και τις 21 Φεβρουαρίου. Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ για τις τροποποιήσεις λόγω των εργασιών, ενημερώνει το κοινό πως οι σταθμοί «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα κλείνουν από τις 21:40 το βράδυ, δηλαδή 2μιση ώρες νωρίτερα από το καθορισμένο.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα γίνεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,

από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,

από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,

από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και

από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης», δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη».

Η Αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «Ζάππειο».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις:

Στην κατεύθυνση ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (σε νέα προσωρινή στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΣΥΓΓΡΟΥ), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) και «ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ).

Στην κατεύθυνση ΣΤ. ΔΑΦΝΗ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ:

«ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Συγγρού με όνομα ΑΚΡΟΠΟΛΗ) και «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ).

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του ΤΡΑΜ στο τμήμα Σύνταγμα – Ν. Κόσμος από τις 21:30 ως τη λήξη κυκλοφορίας.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.» καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.