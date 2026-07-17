Μηχανογραφικό 2026: Οι υποψήφιοι μπορούν σήμερα να διαγράψουν σχολές – Τι πρέπει να γνωρίζουν

Η δηλώσεις των Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψήφιων των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 έγιναν αλλά οι συμμετέχοντες θα έχουν σήμερα μία τελευταία, περιορισμένη δυνατότητα αλλαγών, καθώς το Υπουργείο Παιδείας θα ανοίξει εκ νέου την ηλεκτρονική πλατφόρμα για λίγες μόνο ώρες.

Από τις 08:30 έως τις 14:00, οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου και να προχωρήσουν στη διαγραφή σχολών ή τμημάτων που δεν επιθυμούν πλέον να περιλαμβάνονται στις προτιμήσεις τους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία βέβαια αφορά μόνο την αφαίρεση επιλογών από το ήδη οριστικοποιημένο μηχανογραφικό.

Αναλυτικά αυτές τις ώρες:

επιτρέπεται μόνο η διαγραφή σχολών ή τμημάτων,

δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέων επιλογών,

δεν μπορεί να αλλάξει η σειρά προτίμησης των σχολών,

δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του δελτίου.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους που έχουν δεύτερες σκέψεις για συγκεκριμένα τμήματα να τα αφαιρέσουν, αποφεύγοντας ενδεχόμενη εισαγωγή σε σχολή που τελικά δεν επιθυμούν να φοιτήσουν.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προβάλλουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους, να αποθηκεύσουν το αρχείο, να εκτυπώσουν το δελτίο για το προσωπικό τους αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις επιλογές τους πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε διαγραφή, καθώς η ενέργεια αυτή είναι οριστική και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς των τμημάτων μετά τη λήξη της διαδικασίας. Επίσης, συνιστάται να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό τους, ώστε να διαθέτουν αντίγραφο των οριστικών προτιμήσεών τους για μελλοντική αναφορά.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται στις 23 ή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Για το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο δεν ισχύει το ίδιο καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται καμία περίοδος διορθώσεων ή διαγραφών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.