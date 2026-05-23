Μικρολίμανο: Στα ίχνη του «Τίτι» βρίσκονταν οι Αρχές – Οι αναρτήσεις που τον πρόδωσαν

Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το περιστατικό βγαλμένο από ταινία καταδίωξης στο Μικρολίμανο με έναν δραπέτη να βγάζει όπλο σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Το αιματηρό περιστατικό που οδήγησε τον 42χρονο δραπέτη «Τίτι» στο νοσοκομείο συνέβη στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5/2026), όταν πυροβολήθηκε από την αστυνομία τη στιγμή που πήγε να βγάλει όπλο και απειλούσε ενώ είχε βαρύ οπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega όπως λένε οι αρχές βρίσκονταν στα ίχνη του καταζητούμενου με «Ερυθρά Αγγελία», γνωστού ως «Titi» ή «Astrit»,, με την ΕΛΑΣ να εκτιμά μετά από στοιχεία που είχε ότι βρισκόταν στη χώρα μας, παράνομα τις τελευταίες 10 ημέρες.

Οι αρχές, είχαν εντοπίσει βίντεο που είχε αναρτήσει ο 42χρονος δραπέτης από μόνος του σε προσωπικούς του λογαριασμούς και είχαν προδώσει την τοποθεσία του, καθώς φαινόταν να περπατά στους δρόμους της Αθήνας.

Η σύλληψή του, δεν ήθελαν να γίνει μπροστά σε κόσμο, καθώς ήταν πάνοπλος και επικίνδυνος και έπεσε στα χέρια των αρχών, όταν του έκαναν τυχαίο έλεγχο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο -«κλειδί» έναν άνδρα που βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο μέχρι λίγο πριν τη σύλληψή του, ενώ ερευνούν την εμπλοκή του νέου προσώπου που έχει μπει στο κάδρο των αρχών και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ή εάν σχεδίαζαν μαζί κάποια επίθεση.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, τo 2019 είχε δραπετεύσει από το Μεταγωγών κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό. Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 χρόνια.



Το χρονικό των πυροβολισμών

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί, σε τυχαίο έλεγχο, αναγνώρισαν τον Τίτι και αντιλήφθηκαν πως πρόκειται για επικίνδυνο άτομο που έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις αρχές. Τότε του ζήτησαν να σταματήσει για περαιτέρω έρευνα, εκείνος αντιστάθηκε και τους απείλησε προτάσσοντας το όπλο του.

Με σκοπό να τον ακινητοποιήσουν, αστυνομικός χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο τραυματίζοντας τον σε αυτί και κρανίο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο «Αττικόν» νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα όπλα που κουβαλούσε ο 42χρονος αδίστακτος ποινικός, αλβανικής καταγωγής, τη στιγμή του επεισοδίου. Εξάλλου, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονίες, βιασμούς και πάνω από 70 ένοπλες ληστείες.

Υπενθυμίζεται πως κοντά του εντοπίστηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο με 32 σφαίρες στον γεμιστήρα και 6 χειροβομβίδες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ΤΕΕΜ για την εξουδετέρωσή τους.

Οι αρχές εκτιμούν πως ο 42χρονος με το ψευδώνυμο «Τίτι» ετοίμαζε επίθεση, χωρίς να είναι γνωστά τα κίνητρά του ή ο στόχος του και οι ερευνητές αναζητούν τόσο τα σχέδιά του, όσο και τους συνεργούς ή το σπίτι του, προσπαθώντας να βρουν και άλλα στοιχεία για τα νέα «χτυπήματα» που ετοίμαζε.

To βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο δράστης με τον βαρύ οπλισμό, ήταν γνώριμος των Αρχών και χαρακτηριζόταν ως άκρως επικίνδυνος. Οι αστυνομικοί άρχισαν να ασχολούνται μαζί του το 1995. Έχει απασχολήσει για ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, ομηρεία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Τον Ιούνιο του 2019 μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους, ο 42χρονος είχε καταφέρει να αποδράσει από το τμήμα Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη παίρνοντας μάλιστα όμηρο αστυνομικό. Δεν είχε διστάσει να ανοίξει πυρ κατά των αστυνομικών που τον καταδίωκαν, καταφέρνοντας να διαφύγει στην Αλβανία.

Το 2012 είχε σημαδέψει με καλάσνικοφ αστυνομικό της Άμεσης Δράσης και την επόμενη ημέρα είχε δολοφονήσει έναν άνδρα στην Καισαριανή, όταν εκείνος κατάλαβε ότι του έκλεβε το αυτοκίνητό του.

Παρά το γεγονός πως ήταν στο κάδρο των Αρχών, δεν δίσταζε να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την προσωπική του ζωή.