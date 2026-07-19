Μιλτιάδης Μαρινάκης: Στη λίστα των Financial Times με τους ισχυρότερους διαδόχους που διαμορφώνουν τη νέα εποχή

Το μεγαλύτερο κύμα μεταβίβασης πλούτου στη σύγχρονη οικονομική ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Financial Times εξετάζουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η νέα γενιά των κληρονόμων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας βρίσκεται και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, γιος του εφοπλιστή και επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.

Με τίτλο «Heirs apparent: meet the billionaire scions fighting to escape the family shadow», το δημοσίευμα παρουσιάζει νέους επιχειρηματίες από την Generation Z και τους millennials.

Επιχειρηματίες που καλούνται να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους επαγγελματική ταυτότητα.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί, με περισσότερα από 60 τρισ. δολάρια να εκτιμάται ότι θα αλλάξουν χέρια μόνο στις ΗΠΑ έως το 2048.

Ο ρόλος του Μιλτιάδη Μαρινάκη

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 27χρονος Μιλτιάδης Μαρινάκης αποκτά ολοένα και πιο ενεργό παρουσία στις επιχειρήσεις της οικογένειάς του. Οι Financial Times αναφέρουν ότι συμμετέχει στην καθημερινή λειτουργία της Nottingham Forest, ενώ αναλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες και στον ναυτιλιακό όμιλο Capital Maritime, έχοντας συμμετοχή και στην πρόσφατη δημόσια εγγραφή του ομίλου.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην επιχειρηματική του δραστηριότητα σε τομείς όπως το real estate, οι μεταφορές και η τεχνολογία, καθώς και στη δημιουργία της ελληνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Shopflix.

Η εφημερίδα τον παρουσιάζει ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών που επιχειρεί να συνδυάσει την οικογενειακή κληρονομιά με νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ποιοι άλλοι περιλαμβάνονται στη λίστα

Στο αφιέρωμα των Financial Times φιλοξενούνται ακόμη:

-Zach Dell, γιος του ιδρυτή της Dell, Michael Dell, που επέλεξε να δημιουργήσει δική του εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας μπαταριών.

-Οι Halima, Fatima και Mariya Dangote, κόρες του πλουσιότερου ανθρώπου της Αφρικής, Aliko Dangote, που αναλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερους ρόλους στον όμιλο Dangote.

-Parth Jindal, εκπρόσωπος της βιομηχανικής οικογένειας Jindal, με έντονη δραστηριότητα τόσο στη βιομηχανία της Ινδίας όσο και στον αθλητισμό.

-Mario Ho, γιος του μεγιστάνα των καζίνο Stanley Ho, ο οποίος έχει επενδύσει στα esports και στον αθλητισμό.

-Thlopie Motsepe, μέλος της ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας της Νότιας Αφρικής και παράγοντας του ποδοσφαίρου.

-Felipe Morenés Botín και Julia Puig Cabané, στους τομείς των επενδύσεων και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ισπανία.

Η πρόκληση της διαδοχής

Το βασικό συμπέρασμα του αφιερώματος είναι ότι η επιχειρηματική διαδοχή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οικογενειακή περιουσία.

Ειδικοί που μίλησαν στους Financial Times τονίζουν ότι η επιτυχής μετάβαση προϋποθέτει σωστή προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και προσωπικές ικανότητες, καθώς οι νέοι διάδοχοι καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να διακριθούν όχι μόνο λόγω του ονόματός τους, αλλά και μέσα από το δικό τους έργο.