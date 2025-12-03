Μιχάλης Πικραμμένος: Η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης αποτελεί άρνηση της δημοκρατίας

Πολλά έχουν ακόμη να γίνουν προς την κατεύθυνση της πολυπόθητης επιτάχυνσης στη Δικαιοσύνη και αυτό αποδεικνύεται, από τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα, η ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Σύμφωνα με τα στατιστικά της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του 2024 στο ΣτΕ, οι εκκρεμείς υποθέσεις την 1η Ιανουαρίου 2024 ανέρχονταν σε 11.504, μέσα στο έτος εισήχθησαν στη Δικαιοσύνη 3.050 νέες υποθέσεις, διεκπεραιώθηκαν 3.991 υποθέσεις και στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς οι εκκρεμότητες έφταναν τις 10.564 διοικητικές υποθέσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, μέσα στην προηγούμενη χρονιά καταβάλλοντας προσπάθεια να μειώσει τους χρόνους έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, κατάφερε να απομειώσει το τεράστιο υπόλοιπο, κατά περίπου χίλιες δικογραφίες.

Πρόκειται σίγουρα για ένα θετικό βήμα, μένουν ωστόσο πολλά ακόμη να επιτευχθούν, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική αποσυμφόρηση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, Μιχάλης Πικραμμένος, υπεραμύνθηκε του έργου των ανωτάτων διοικητικών δικαστών.

«Οι άνθρωποι δουλεύουν νυχθημερόν και κάνουν δουλειά υψηλότατου επιπέδου», σημείωσε ο κ. Πικραμμένος και προσέθεσε ότι «γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μειώσουμε τους χρόνους μας. Δεν είναι μόνο οι αναβολές, αλλά πρέπει να μικρύνει και ο χρόνος μεταξύ συζητήσεως και δημοσίευσης της απόφασης. Δουλεύουμε εντατικά με παροτρύνσεις».

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι «η κατάσταση στην ελληνική δικαιοσύνη παρουσιάζεται ως ζοφερή», γεγονός που όπως σημείωσε «οφείλεται σε μια γενικότερη αντίδραση της κοινωνίας».

Ο κ. Πικραμμένος μίλησε για «τοξική αντιμετώπιση της Δικαιοσύνης».

«Υπάρχει η καραμέλα της καθυστέρησης», είπε και συμπλήρωσε ότι «οι τοξικές ειδήσεις πουλάνε πολύ περισσότερο από τις θετικές ειδήσεις», αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι «πολλές φορές κάνεις ένα καλό και θα σου πουν τα μειονεκτήματα του καλού, το φως πέφτει πάντα στην ατέλεια και όχι στην προσπάθεια».

Στην τοποθέτηση του ο Μιχάλης Πικραμμένος μίλησε για «απομάγευση» των θεσμών του κράτους, καθώς όπως είπε «δεν υπάρχει τίποτα χωρίς έναν κακό σχολιασμό. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ βαθιά κρίση στη Δημοκρατία. Όλοι αυτοί που οδηγούν στην «απομάγευση» των θεσμών δεν έχουν ποτέ και τίποτα να προτείνουν, ουσιαστικά πυροβολούν τα πόδια μας», είπε εκφράζοντας την απογοήτευση του για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από την κοινωνία, η δικαιοσύνη.

Ο κ. Πικραμμένος απέδωσε την κοινωνική αντίδραση απέναντι στη δικαιοσύνη στην ταχύτητα, με την οποία κινούνται όλα στη σύγχρονη εποχή, την ώρα ,που όπως σημειώνει, στη δικαιοσύνη οι χρόνοι είναι διαφορετικοί.

Ο Πρόεδρος του ΣτΕ στην καταληκτική του τοποθέτηση τόνισε ότι «η Δικαιοσύνη είναι το μοναδικό θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η αμφισβήτηση της δικαιοσύνης αποτελεί άρνηση της δημοκρατίας».