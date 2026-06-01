Μοναστηράκι: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 20χρονη – Την ξυλοκόπησαν για να την πάρουν το κινητό

Θύμα επίθεσης από συμμορία ανηλίκων έπεσε μια 20χρονη στο Μοναστηράκι.

Οι δράστες της επίθεσης – δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 16 ετών – ξυλοκόπησαν την 20χρονη που βρισκόταν στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να της κλέψουν το κινητό.

Την χτύπησαν με μανία σε κεφάλι και κοιλιά και την άφησαν χτυπημένη στη μέση του δρόμου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τα τέσσερα παιδιά στην Ιερά οδό. Όπως διαπιστώθηκε όμως τα δύο αγόρια ήταν γνώριμα των Αρχών.

«”Φέρε τα λεφτά” κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι. Μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο ζήτησαν τα λεφτά τα δώσαμε γιατί δεν γινόταν να βάλουμε την ζωή μας σε κίνδυνο. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι κάλεσα κατευθείαν την αστυνομία», είπε το θύμα μιλώντας στο Mega.

Οι δύο ανήλικοι πριν από περίπου 10 μέρες είχαν χτυπήσει ξανά.

Έφτασαν πεζοί σε βενζινάδικο στο Παγκράτι και με ένα μεγάλο μαχαίρι απείλησαν τον υπάλληλο. Του πήραν το κινητό του αλλά και χρήματα. Κι όμως μετά από αυτό κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.