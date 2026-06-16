Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Ο Νίκος πάλι θα κάνει ό,τι μπορεί για να χαλάσει το ταξίδι της Βιργινίας

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 21:00 το βράδυ.

Ο Δημήτρης κι η Ελένη, καλά-καλά δεν πρόλαβαν να αρραβωνιαστούν και διανύουν ήδη την πρώτη τους κρίση, αφού ο Δημήτρης επέλεξε να αποκαλύψει στην Ελένη ότι προσέλαβε ντετέκτιβ για να βρει την Κατερίνα. Αυτή όμως δεν είναι η μόνη αποκάλυψη που θα πέσει στο τραπέζι. Ο Νίκος πάλι θα κάνει ό,τι μπορεί για να χαλάσει το ταξίδι της Βιργινίας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα επιστρατεύσει την πεντάχρονη κόρη του Σοφία, ενώ το ταξίδι της Βιργινίας τον κάνει να χάσει την συναισθηματική του ισορροπία. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 17 Ιουνίου

Επεισόδιο 53: «Δικό μου» – Ο Δημήτρης κι η Ελένη, καλά-καλά δεν πρόλαβαν να αρραβωνιαστούν και διανύουν ήδη την πρώτη τους κρίση, αφού ο Δημήτρης επέλεξε να αποκαλύψει στην Ελένη ότι προσέλαβε ντετέκτιβ για να βρει την Κατερίνα. Αυτή όμως δεν είναι η μόνη αποκάλυψη που θα πέσει στο τραπέζι. Ο Νίκος πάλι θα κάνει ό,τι μπορεί για να χαλάσει το ταξίδι της Βιργινίας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα επιστρατεύσει την πεντάχρονη κόρη του Σοφία, ενώ το ταξίδι της Βιργινίας τον κάνει να χάσει την συναισθηματική του ισορροπία.

Όταν μάλιστα ο Πανούλης εμφανιστεί στο διαμέρισμα φορώντας τα ρούχα του, ο Νίκος θα κάνει μια ξαφνική σκηνή ζηλοτυπίας στη Στέλλα. Την ίδια ώρα η Βιργινία, ακόμα και από άλλη χώρα, έχει τα κόλπα της για να έχει τον Νίκο σούζα. Η Τζένη κάνει μια απόπειρα να κάνει προξενιό ανάμεσα στον Τάσο, τον γλυκούλη, ρομαντικό αλλά και μπακούρι φίλο του Ηρακλή, με μια από τις δικηγορίνες φίλες της, τη Σύλβια και τη Χαρίκλεια που ο Ηρακλής τις θεωρεί ξινές.

Ο Ηρακλής περνάει την μέρα με το Στέλιο και παίζουν παιχνίδια και όταν ο Στέλιος αναζητά τους φίλους του πατέρα του, ο Ηρακλής βρίσκει την ευκαιρία να κάνει μια συζήτηση με τον γιο του για τη νέα προσθήκη στην παρέα και τους αγαπημένους ανθρώπους τους, που ακούει στο όνομα Τζένη.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.