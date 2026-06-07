Μπαράζ σεισμών στην Εύβοια: Εικόνες και βίντεο από τις ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά – Προβλήματα από τις κατολισθήσεις

Μεγάλη ανησυχία έχει ξεσπάσει στην Εύβοια που από το μεσημέρι της Κυριακής 07.06.2026, βρίσκεται στον «χορό» των Ρίχτερ, μετά από απανωτούς σεισμούς.

Ο σεισμός που έγινε με επίκεντρο το Προκόπι, προκάλεσε ζημιές στη γύρω περιοχή, με πολλά, ιδιαιτέρως πιο παλιά κτίρια, να έχουν υποστεί ζημιές ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής με τη στιγμή του εγκέλαδου να έχει αποτυπωθεί σε βίντεο στα social media.

#σεισμος τωρα Οινοφυτα… pic.twitter.com/3XXeeahBgQ — baballini (@Mitsossssss) June 7, 2026

Κατολισθήσεις σε δρόμους – Διακόπηκε βάφτιση κοντά στο Προκόπι

Μιλώντας στο evia online, ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις σε δρόμους, κυρίως προς την Πλακιά και τη Δαφνούσα, ενώ κατέρρευσε και εγκαταλελειμμένο κτίριο. Όπως είπε, «Υπό έλεγχο η κατάσταση. Οι ζημιές εντοπίζονται στην ίδια περιοχή που είχε πληγεί και πέρυσι. Βρισκόμαστε στο στάδιο της καταγραφής».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Καντζούρας, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι οι σεισμοί ήταν πολύ δυνατοί με επίκεντρο τη Δαφνούσα, ενώ ο τρίτος ήταν μικρότερης έντασης. Όπως περιέγραψε, τη στιγμή του σεισμού βρισκόταν σε εξέλιξη βάφτιση σε εκκλησία κοντά στο Προκόπι, όπου οι παρευρισκόμενοι βγήκαν αμέσως έξω, ενώ το κτίριο υπέστη ζημιές.

Από τον σεισμό, προκλήθηκε κατολίσθηση στην Κρύα Βρύση του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Κατολίσθηση υπήρξε στη θέση Δερβένι χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στην κυκλοφορία καθώς πυροσβέστες απομάκρυναν τις πέτρες από το δρόμο.

Παπαζάχος: «Ένας ισχυρότερος σεισμός μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί»

Ο Κώστας Παπαζάχος μίλησε για τον σεισμό στην Εύβοια στο newsit.gr και είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή είναι μια ακολουθία σε εξέλιξη στη Βόρεια Εύβοια, στην περιοχή του Προκοπίου, απέναντι από τον Θεολόγο και τη Μαλεσίνα. Πρόκειται για μια σεισμική ακολουθία σε μια περιοχή που έχει δώσει σεισμούς και στο παρελθόν. Είχαμε και πρόσφατα κάποια σεισμική δραστηριότητα εκεί.

Γενικά, η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας και δεν φιλοξενεί πάρα πολύ μεγάλα ρήγματα. Όμως, επειδή έχουμε δύο σεισμούς απανωτούς, με μεγέθη περίπου 4,8 και 5,2 Ρίχτερ μέσα σε περίπου τέσσερα λεπτά, γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Η κατάσταση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν μπορεί να γίνει καμία σοβαρή εκτίμηση για την πορεία της ακολουθίας. Ένας ισχυρότερος σεισμός μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί».

Αθανάσιος Γκανάς: «Δεν ξέρουμε αν είναι ο κύριος σεισμός»

«Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ έσπευσε να δώσει σαφείς οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών, ζητώντας να ελεγχθούν οι παλιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

Σύμφωνα με τον κ. Γκανά, η πρώτη καταγραφή έγινε στις 12:58. «Είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός», εξήγησε ο ίδιος, συμπληρώνοντας δεδομένα για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης ζώνης: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ».

Λέκκας: «Η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό»

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.

Κλειστά σχολεία αύριο στο Προκόπι, τι ισχύει για τις Πανελλήνιες 2026

Κλειστά σχολεία θα είναι αύριο, Δευτέρα 08.06.2026, στο Προκόπι Ευβοίας λόγω των σεισμών.

Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιες 2026, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας, καθώς δεν έχουν υποστεί καμία βλάβη τα δύο εξεταστικα κέντρα των Πανελληνίων.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, όπου σήμερα σημειώθηκαν σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 12:58, 13:00 και 13:02. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από τις αυτοψίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Ειδικότερα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού απαιτήσει εξειδικευμένη συνδρομή.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το Πυροσβεστικό Σώμα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, που βρίσκονται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση των ζημιών.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν καταγραφεί: