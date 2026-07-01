Μπλακάουτ στην Ερμού: Χωρίς ρεύμα καταστήματα ρούχων, εστίασης και σούπερ μάρκετ

Στο σκοτάδι έμειναν αρκετές επιχειρήσεις στην Ερμού νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (01.07.2026) μετά από διακοπή ρεύματος λόγω βλάβης. Μικρή αναστάτωση προκλήθηκε σε προσωπικό και καταναλωτές εξαιτίας του μπλακάουτ.

Αρκετά καταστήματα ρούχων, εστίασης και σούπερ μάρκετ που είναι και πέριξ της Ερμού, έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της βλάβης. Κάποια καταστήματα ρούχων, οπτικών, εστίασης και σούπερ μάρκετ λειτούργησαν οι γεννήτριες για τα ψυγεία, ενώ άρχισαν να ηχούν και συστήματα συναγερμών.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε τη βλάβη, ενώ ξεκίνησε της εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μετά τις 13:20 το ρεύμα άρχισε σταδιακά να επανέρχεται.